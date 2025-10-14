Азарт на фоне гор: в России может появиться новая игорная зона — в самом сердце Алтая

Инициатива Министерства финансов может стать важным шагом для развития туризма и инфраструктуры региона. Новый законопроект, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, открывает возможность создания новой игорной зоны именно в Республике Алтай, которая пока не входит в число регионов, где азартный бизнес официально разрешён. Предполагается, что появление подобного кластера позволит привлечь в регион инвестиции, увеличить турпоток и обеспечить рабочими местами местных жителей.
Алтай - одно из самых живописных мест России, известное своими горами, чистыми озёрами и развитым экологическим туризмом. Однако Республика Алтай не имеет статуса региона с действующей игорной зоной. В соседнем Алтайском крае уже работает зона "Сибирская монета", запущенная в 2014 году, и опыт её функционирования показал, что подобные проекты могут стимулировать развитие инфраструктуры и привлекать туристов.
Создание игорной зоны в Республике Алтай рассматривается как способ диверсифицировать туристический поток и продлить сезон за счёт круглогодичных объектов.
"Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай", — говорится в пояснительной записке к документу.
В Минфине считают, что реализация проекта позволит увеличить туристический поток и создать новые рабочие места. На практике это может означать появление сотен вакансий — от строителей и администраторов до специалистов гостиничного сервиса.
Кроме того, налоговые поступления от игорного бизнеса могут пойти на развитие дорог, благоустройство и поддержку малого бизнеса.
Важно, что речь идёт не о простом появлении казино, а о формировании туристического кластера, который объединит отели, культурные центры и объекты отдыха.
|Регион
|Название зоны
|Особенности
|Краснодарский край
|"Красная Поляна"
|Работает круглый год, популярна у туристов из России и СНГ
|Приморский край
|"Приморье"
|Акцент на международных гостей, близость к Китаю
|Калининградская область
|"Янтарная"
|Европейский формат, развитая курортная инфраструктура
|Алтайский край
|"Сибирская монета"
|Ориентирована на внутренний рынок, работает с 2014 года
|Республика Крым
|"Золотой берег" (на стадии реализации)
|Проект в Ялте, находится на этапе строительства
Республика Алтай может стать шестым регионом, где разрешат размещение игорной зоны, если законопроект будет одобрен.
Если законопроект не будет утверждён, Республика Алтай останется регионом с сильным, но сезонным туризмом. При этом принятие инициативы способно сделать регион новым центром отдыха, где развлечения соседствуют с природным и этнотуризмом.
|Плюсы
|Минусы
|Рост туризма и инвестиций
|Возможное недовольство части местных жителей
|Создание рабочих мест
|Риски экологического давления
|Повышение налоговых поступлений
|Необходимость строгого контроля
|Развитие инфраструктуры
|Вероятность социальной напряжённости
|Расширение делового туризма
|Конкуренция с другими зонами
Главная — приток инвестиций и создание рабочих мест, а также развитие дорог и гостиничного сектора.
После принятия закона и определения границ. На практике процесс займёт от 2 до 5 лет.
Пока оценки не названы, но аналогичные проекты в других регионах привлекали от 10 до 30 млрд рублей частных вложений.
Помимо казино — концертные площадки, спортивные мероприятия, СПА-комплексы, рестораны и тематические отели.
Да, вход в игровые залы будет разрешён только совершеннолетним.
Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.