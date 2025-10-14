Азарт на фоне гор: в России может появиться новая игорная зона — в самом сердце Алтая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:45
Экономика

Инициатива Министерства финансов может стать важным шагом для развития туризма и инфраструктуры региона. Новый законопроект, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, открывает возможность создания новой игорной зоны именно в Республике Алтай, которая пока не входит в число регионов, где азартный бизнес официально разрешён. Предполагается, что появление подобного кластера позволит привлечь в регион инвестиции, увеличить турпоток и обеспечить рабочими местами местных жителей.

Казино
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Казино

Почему именно Республика Алтай

Алтай - одно из самых живописных мест России, известное своими горами, чистыми озёрами и развитым экологическим туризмом. Однако Республика Алтай не имеет статуса региона с действующей игорной зоной. В соседнем Алтайском крае уже работает зона "Сибирская монета", запущенная в 2014 году, и опыт её функционирования показал, что подобные проекты могут стимулировать развитие инфраструктуры и привлекать туристов.

Создание игорной зоны в Республике Алтай рассматривается как способ диверсифицировать туристический поток и продлить сезон за счёт круглогодичных объектов.

"Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай", — говорится в пояснительной записке к документу.

Что даст региону новая зона

В Минфине считают, что реализация проекта позволит увеличить туристический поток и создать новые рабочие места. На практике это может означать появление сотен вакансий — от строителей и администраторов до специалистов гостиничного сервиса.

Кроме того, налоговые поступления от игорного бизнеса могут пойти на развитие дорог, благоустройство и поддержку малого бизнеса.

Важно, что речь идёт не о простом появлении казино, а о формировании туристического кластера, который объединит отели, культурные центры и объекты отдыха.

Где уже есть игорные зоны

Регион Название зоны Особенности
Краснодарский край "Красная Поляна" Работает круглый год, популярна у туристов из России и СНГ
Приморский край "Приморье" Акцент на международных гостей, близость к Китаю
Калининградская область "Янтарная" Европейский формат, развитая курортная инфраструктура
Алтайский край "Сибирская монета" Ориентирована на внутренний рынок, работает с 2014 года
Республика Крым "Золотой берег" (на стадии реализации) Проект в Ялте, находится на этапе строительства

Республика Алтай может стать шестым регионом, где разрешат размещение игорной зоны, если законопроект будет одобрен.

А что если проект не примут

Если законопроект не будет утверждён, Республика Алтай останется регионом с сильным, но сезонным туризмом. При этом принятие инициативы способно сделать регион новым центром отдыха, где развлечения соседствуют с природным и этнотуризмом.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Рост туризма и инвестиций Возможное недовольство части местных жителей
Создание рабочих мест Риски экологического давления
Повышение налоговых поступлений Необходимость строгого контроля
Развитие инфраструктуры Вероятность социальной напряжённости
Расширение делового туризма Конкуренция с другими зонами

FAQ

Какую выгоду получит регион

Главная — приток инвестиций и создание рабочих мест, а также развитие дорог и гостиничного сектора.

Когда зона может быть создана

После принятия закона и определения границ. На практике процесс займёт от 2 до 5 лет.

Какие инвестиции ожидаются

Пока оценки не названы, но аналогичные проекты в других регионах привлекали от 10 до 30 млрд рублей частных вложений.

Какой формат развлечений планируется

Помимо казино — концертные площадки, спортивные мероприятия, СПА-комплексы, рестораны и тематические отели.

Будут ли ограничения для посетителей

Да, вход в игровые залы будет разрешён только совершеннолетним.

Мифы и правда

  • Миф: игорные зоны вредят туризму.
    Правда: при грамотном регулировании они становятся точками притяжения и источником доходов регионов.
  • Миф: казино — единственный объект в таких зонах.
    Правда: создаются целые туристические комплексы с отелями и культурными центрами.
  • Миф: игорная зона губит экологию.
    Правда: современные проекты проходят экологическую экспертизу и обязаны соблюдать природоохранные стандарты.

Три интересных факта

  • Республика Алтай - один из самых экологически чистых регионов России и часть биосферного заповедника ЮНЕСКО.
  • Первая российская игорная зона — "Азов-Сити" - открылась в 2009 году, но была закрыта в 2019-м.
  • "Сибирская монета" в Алтайском крае стала первым сибирским проектом, где казино и гостиницы успешно работают с 2014 года.

Исторический контекст

  • 2009 год: вступил в силу закон, ограничивший азартные игры специально выделенными зонами.
  • 2014 год: открылась зона "Сибирская монета" в Алтайском крае.
  • 2025 год: Минфин предложил расширить список, включив Республику Алтай.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
