Центробанк удивит? Изменится ли ключевая ставка в октябре

0:47
Экономика

Центробанк может принять решение по удержанию ключевой ставки на текущем уровне 24 октября.

Банк России
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Согласно информации, полученной телеграм-каналом "INSIDER FINANCE" из собственных источников, такой ход регулятора может быть обусловлен изменениями в сфере налогообложения, инициированными правительством. Тем не менее, канал сообщает о подготовке ЦБ к уменьшению ставки в декабре после проведения итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина.

Критики деятельности Эльвиры Набиуллиной утверждают, что решения Центрального банка под её руководством все больше подвержены политическому влиянию и не всегда отражают реальное положение дел в экономике, — сообщает всё тот же телеграм-канал.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
