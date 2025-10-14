Центробанк удивит? Изменится ли ключевая ставка в октябре

Экономика

Центробанк может принять решение по удержанию ключевой ставки на текущем уровне 24 октября.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Согласно информации, полученной телеграм-каналом "INSIDER FINANCE" из собственных источников, такой ход регулятора может быть обусловлен изменениями в сфере налогообложения, инициированными правительством. Тем не менее, канал сообщает о подготовке ЦБ к уменьшению ставки в декабре после проведения итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина.

Критики деятельности Эльвиры Набиуллиной утверждают, что решения Центрального банка под её руководством все больше подвержены политическому влиянию и не всегда отражают реальное положение дел в экономике, — сообщает всё тот же телеграм-канал.