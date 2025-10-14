Индекс меняется: на сколько подорожала сельдь за неделю

В российских магазинах сельдь подорожала на 8,6% за неделю с 4 по 11 октября.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Северная слабосоленая сельдь

Этот факт озвучил создатель Индекса Мишек и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Изменения в ценах на продукты

Абрамов сообщил, что за прошедшую неделю значение Индекса Мишек выросло на 0,3%, в то время как на предыдущей неделе рост составил 1,0%. Он также отметил, что цены на куриные тушки марки "Каждый день" снизились на 5,0%. В то же время, стоимость сельди "Матиас" увеличилась на 8,6%, при этом цены на другие товары остались неизменными, пишет Газета. Ru.

Годовая инфляция в стране

По данным Росстата, годовая инфляция в России на 6 октября составила 8,11%, что немного выше, чем 8,01% на 29 сентября.