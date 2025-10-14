Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем чище ездишь, тем быстрее умирает фильтр: парадокс современных дизелей
Весы в шоке, а тело в тонусе: парадокс прогресса — вес не падает, но тело становится стройнее
Я всё изменю: почему блогер Ида Галич решила организовать свою партию
Телефон на зарядке — мозг в покое: почему экран мешает выспаться даже при усталости
Одно движение для стройности и выносливости: простое, как приседание, но мощнее марафона
Рекордное сжатие: лимиты по кредитным картам рухнули на 27%
Шина может взорваться на ходу: вот что убивает её быстрее всего
Каждый бутон — как планета: этот загадочный цветок превращает сад в галактику цвета
Вкуснее, чем в магазине: готовим нежный сливочный сыр из камамбера дома — рецепт за 15 минут

Индекс меняется: на сколько подорожала сельдь за неделю

1:10
Экономика

В российских магазинах сельдь подорожала на 8,6% за неделю с 4 по 11 октября.

Северная слабосоленая сельдь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Северная слабосоленая сельдь

Этот факт озвучил создатель Индекса Мишек и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Изменения в ценах на продукты

Абрамов сообщил, что за прошедшую неделю значение Индекса Мишек выросло на 0,3%, в то время как на предыдущей неделе рост составил 1,0%. Он также отметил, что цены на куриные тушки марки "Каждый день" снизились на 5,0%. В то же время, стоимость сельди "Матиас" увеличилась на 8,6%, при этом цены на другие товары остались неизменными, пишет Газета. Ru.

Годовая инфляция в стране

По данным Росстата, годовая инфляция в России на 6 октября составила 8,11%, что немного выше, чем 8,01% на 29 сентября.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Наука и техника
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Домашние животные
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Наука и техника
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Последние материалы
Рекордное сжатие: лимиты по кредитным картам рухнули на 27%
Шина может взорваться на ходу: вот что убивает её быстрее всего
Каждый бутон — как планета: этот загадочный цветок превращает сад в галактику цвета
Вкуснее, чем в магазине: готовим нежный сливочный сыр из камамбера дома — рецепт за 15 минут
Мягкое, как вата, лёгкое, как воздух: самое хрупкое создание джунглей — загадка Центральной Америки
Натуральная сила съедает нагар, но щадит металл: кастрюля заблестит так, будто и не стояла на плите
Красота без сравнения: как вернуть себе уважение к собственной форме
Саудовская Аравия открылась — но не спешите бронировать билет
Земля жаждет воды: почему наши дети могут не увидеть полноводных рек
ОРВИ атакуют, и всё начинается с кашля: как не довести обычную простуду до осложнений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.