Рекордное сжатие: лимиты по кредитным картам рухнули на 27%

Экономика

В сентябре 2025 года объем выдачи кредитных карт продемонстрировал значительное снижение. По данным Объединенного кредитного бюро, общий лимит по выпущенным картам составил 141,51 млрд рублей, что на 35% меньше, чем в августе.

Банковские карты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковские карты

Сезонный спад и факторы влияния

Сентябрь традиционно характеризуется уменьшением активности в сегменте кредитных карт. Однако текущее падение оказалось самым масштабным за последние четыре года. Ключевым фактором стало сокращение среднего кредитного лимита на 27%, минимального за последние полтора года.

Причины снижения кредитных лимитов

Изменение регуляторных требований со стороны Центрального Банка, активизация выдачи карт дочерними банками маркетплейсов и общее ухудшение качества кредитов повлияли на снижение лимитов.

Прогнозы на будущее

Эксперты не ожидают существенного улучшения ситуации на рынке кредитных карт до конца текущего года. Сегмент может продолжить испытывать трудности, связанные с перечисленными выше факторами, пишет "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
