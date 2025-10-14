Рекордное сжатие: лимиты по кредитным картам рухнули на 27%

В сентябре 2025 года объем выдачи кредитных карт продемонстрировал значительное снижение. По данным Объединенного кредитного бюро, общий лимит по выпущенным картам составил 141,51 млрд рублей, что на 35% меньше, чем в августе.
Сентябрь традиционно характеризуется уменьшением активности в сегменте кредитных карт. Однако текущее падение оказалось самым масштабным за последние четыре года. Ключевым фактором стало сокращение среднего кредитного лимита на 27%, минимального за последние полтора года.
Изменение регуляторных требований со стороны Центрального Банка, активизация выдачи карт дочерними банками маркетплейсов и общее ухудшение качества кредитов повлияли на снижение лимитов.
Эксперты не ожидают существенного улучшения ситуации на рынке кредитных карт до конца текущего года. Сегмент может продолжить испытывать трудности, связанные с перечисленными выше факторами, пишет "Ъ".
