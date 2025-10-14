Одобрили в первом чтении: МРОТ вырастет — сколько будут получать россияне

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам дал положительное заключение на законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Предполагается, что с начала 2026 года МРОТ вырастет на 20,7% и достигнет 27 093 рублей, по сравнению с текущим значением в 22 440 рублей ежемесячно.

Социальная значимость

Данный законопроект, представленный правительством Российской Федерации в составе бюджетного пакета, нацелен на повышение уровня заработной платы для порядка 4,6 миллиона трудящихся, пишет РИА Новости.

Финансовые аспекты реализации

По оценкам правительства, увеличение зарплат работникам бюджетной сферы в 2026 году, обусловленное принятием данной меры, потребует дополнительных затрат в размере 218,5 миллиардов рублей. Из этой суммы 56 миллиардов рублей будут направлены на повышение оплаты труда сотрудников федеральных государственных учреждений, а 162,5 миллиарда рублей — работникам государственных и муниципальных учреждений на уровне регионов.