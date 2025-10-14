Нефтяная рокировка: Россия обошла США в поставках нафты в Венесуэлу

Россия вышла на лидирующие позиции в поставках нафты в Венесуэлу, оставив позади США.
Прекращение американских поставок стало следствием ужесточения санкционного режима, введенного Вашингтоном в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы. Дополнительным фактором стал отзыв лицензии у американской компании Chevron, ранее являвшейся практически монопольным поставщиком нафты в Венесуэлу. Исключением стали сообщения WSJ в июле о возобновлении добычи нефти компанией Chevron в Венесуэле, согласно информации Bloomberg, подкрепленной аналитическими данными от Kpler.
Анализ Kpler показывает, что в период с марта по октябрь текущего года объем нафты, поставленной из России в Венесуэлу, превысил 7 миллионов баррелей. В августе и сентябре объемы поставок достигали 49-69 тысяч баррелей ежедневно.
Узнайте секреты приготовления курицы в кефире! Три простых рецепта, которые сделают ваше мясо невероятно нежным и ароматным, порадуют всю семью.