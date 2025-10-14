Нефтяная рокировка: Россия обошла США в поставках нафты в Венесуэлу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Россия вышла на лидирующие позиции в поставках нафты в Венесуэлу, оставив позади США. 

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Причины смены лидера

Прекращение американских поставок стало следствием ужесточения санкционного режима, введенного Вашингтоном в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы. Дополнительным фактором стал отзыв лицензии у американской компании Chevron, ранее являвшейся практически монопольным поставщиком нафты в Венесуэлу. Исключением стали сообщения WSJ в июле о возобновлении добычи нефти компанией Chevron в Венесуэле, согласно информации Bloomberg, подкрепленной аналитическими данными от Kpler.

Российские поставки нафты в Венесуэлу

Анализ Kpler показывает, что в период с марта по октябрь текущего года объем нафты, поставленной из России в Венесуэлу, превысил 7 миллионов баррелей. В августе и сентябре объемы поставок достигали 49-69 тысяч баррелей ежедневно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
