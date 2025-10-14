Туры в Турцию взлетели на 218%: цены растут быстрее инфляции

Согласно исследованию Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), за последние четыре года стоимость туристических поездок в Турцию продемонстрировала самый значительный рост.

Фото: commons.wikimedia.org by HALUK COMERTEL, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Турция

В 2025 году отдых в этой стране обойдется путешественникам в два раза дороже, чем в 2021 году.

Резкий скачок цен

В период с августа 2021 года по август 2025 года стоимость туристической поездки в Турцию выросла на 218%, достигнув в среднем 88 000 рублей. Около 28% от этой суммы составляют расходы на транспорт. Таким образом, Турция возглавила список товаров и услуг, подвергшихся мониторингу Росстата, по темпам роста цен.

Факторы роста цен

АКРА выделяет пять ключевых факторов, повлиявших на удорожание отдыха в Турции: затраты на транспортировку, динамика цен на территории Турции, колебания курса доллара, изменения в структуре предложения, включая сокращение числа бюджетных направлений, а также увеличение комиссий туристических агентств, пишет РБК.

Популярность направления

Несмотря на значительное увеличение стоимости поездок, по итогам 2024 года Турция осталась самым популярным зарубежным направлением для российских туристов. Абхазия занимает второе место по объему туристических поездок из России, в то время как доля европейских стран и США значительно сократилась.