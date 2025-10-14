В Шотландии готовят к продаже необычный лот: остров за цену однушки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Остров Гаскер в Шотландии с живописными пейзажами, лишенный постоянного населения, выставлен на продажу за скромную сумму в 120 000 фунтов стерлингов (около 13 млн рублей) — цена значительно ниже, чем за однокомнатную квартиру в большинстве британских городов.

остров Гаскер
Фото: en.wikipedia.org by Nilfanion is licensed under free for commercial use
остров Гаскер

Что из себя представляет

Гаскер, раскинувшийся неподалеку от Внешних Гебридских островов, занимает территорию около 70 акров. Его прибрежная линия сформирована скалами, внутри острова простираются  луга и разбросаны немногочисленные пресноводные озера. Особой достопримечательностью является большая колония серых тюленей, которые выбрали это место для своего обитания.

Инфраструктура и доступность

На острове находится лишь автоматизированный маяк, принадлежащий Совету северных маяков. Сотрудники совета регулярно посещают остров для проведения необходимого технического обслуживания. Добраться до Гаскера можно исключительно на небольшом судне, как сообщает Daily Mail.

Перспективы для нового владельца

Ближайший населенный остров удален на пять миль. Какая-либо инфраструктура отсутствует, но потенциальный хозяин может возвести небольшое жилое строение после получения соответствующего разрешения от регулирующих органов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
