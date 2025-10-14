Бензиновый кризис отменяется? В России обсуждают введение нового механизма контроля цен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В России активно обсуждают идею установить максимальную стоимость топлива на автозаправочных станциях.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Механизм контроля: введение "потолка" цен на АЗС

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился с этим предложением в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Президент союза Антон Шапарин выразил мнение, что введение "потолка" цен на АЗС с определенным механизмом контроля, будет оправданным. По его словам, цена топлива не должна превышать среднюю стоимость по региону в аналогичный день 2024 года, скорректированную на уровень инфляции, пишут Известия.

Что происходит в регионах

Также отмечается, что в ряде регионов ранее были зафиксированы ограничения на объем отпускаемого топлива, а цены на него увеличились. Например, независимые АЗС подняли цены на 10%, что составляет 5-8 рублей по сравнению с сетевыми заправками. Такие случаи имели место в Тамбовской, Тверской и Липецкой областях.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
