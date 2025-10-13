Бюджет дронов урежут в 3 раза: что ждёт беспилотники

В течение следующих трёх лет Министерство промышленности и торговли планирует уменьшить объём средств, направляемых на выполнение государственного гражданского заказа (ГГЗ) в части, касающейся беспилотных летательных аппаратов.

Фото: wikimedia.org by Doodybutch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотник

Распределение средств по годам

Согласно имеющейся информации, в течение первых двух лет реализации национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС), а именно в 2024 и 2025 годах, на ГГЗ по дронам было ассигновано 7,11 миллиарда рублей. Однако на последующий трехлетний период, с 2026 по 2028 годы, в бюджет заложено лишь 2,3 миллиарда рублей, что соответствует примерно 750 миллионам рублей в год.

Эти сведения были озвучены заместителем министра промышленности и торговли Романом Чекушовым в ходе заседания комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, посвященного обсуждению проекта федерального бюджета.

Программа некоммерческого лизинга беспилотных систем

По словам Чекушова, из общей суммы в 2,3 миллиарда рублей, выделенной в рамках национального проекта по БАС, средства будут направлены на программу некоммерческого лизинга беспилотных систем, которые будут изготавливаться специально для государственных предприятий, пишут "Ведомости".