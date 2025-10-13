Мир снова жаждет стали: Китай теряет позиции, а Индия берёт реванш

4:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) опубликовала свежий прогноз по мировому спросу на сталь. В документе отмечается, что в 2025 году этот показатель составит около 1,75 млрд тонн — почти на уровне 2024-го. А уже в 2026 году аналитики ожидают рост на 1,3%, до 1,772 млрд тонн. Главные факторы изменений — замедление падения спроса в Китае и активный рост промышленности в развивающихся экономиках.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Сталелитейный завод

"Мы ожидаем замедления снижения спроса на сталь со стороны Китая в сочетании с сильным ростом в развивающихся странах — таких, как Индия, Вьетнам, Египет и Саудовская Аравия. Мы также ожидаем долгожданного возвращения роста спроса на сталь в Европе", — сообщили в пресс-службе WSA.

Основные тенденции: кто задаёт тон рынку

Главный тренд ближайших лет — постепенный сдвиг центра потребления стали из Китая в другие регионы. Если Поднебесная на протяжении двух десятилетий определяла глобальную динамику отрасли, то теперь её внутренний спрос начинает снижаться. По оценке экспертов, в 2025 году он упадёт примерно на 2%, а в 2026-м темпы сокращения замедлятся до 1%.

Одновременно растёт роль Индии, где активно развиваются инфраструктура, строительство и промышленность. Ожидается, что ежегодный прирост спроса на сталь в стране составит около 9% в 2025–2026 годах. Индия постепенно превращается в один из крупнейших драйверов мирового рынка.

Африка и Латинская Америка — новые точки роста

За последние три года африканские страны демонстрируют впечатляющий рост потребления стали — в среднем 5,5% в год. Особенно быстро развивается Северная и Восточная Африка, где активно строятся дороги, мосты, порты и энергетические объекты. Египет и Эфиопия стали крупнейшими региональными рынками, где сталь используется в строительстве жилых комплексов, промышленных зон и логистических центров.

Похожая ситуация наблюдается в Центральной и Южной Америке. После непростого 2024 года, когда экономика Аргентины переживала спад, рынок восстанавливается. В Бразилии рост спроса поддерживается государственными программами социального жилья и инфраструктурными проектами.

Европа возвращается к росту

После длительного периода стагнации и энергетического кризиса Европа начинает показывать признаки восстановления. В регионе ЕС и Великобритании в 2025 году ожидается рост спроса на 1,3%, а в 2026-м — уже на 3,2%. Эксперты связывают этот процесс с укреплением производственного сектора, инвестициями в "зелёные" технологии и переходом на низкоуглеродное производство стали.

США: стабильность и инфраструктура

Американский рынок также демонстрирует уверенные перспективы. В 2025 году спрос на сталь в США увеличится на 1,8%, чему способствуют инфраструктурные программы и подготовка к введению новых тарифных мер. В 2026-м рост сохранится на том же уровне — этому будут способствовать оживление жилищного строительства, частные инвестиции и снижение финансовой неопределённости.

Интересные факты

Индия уже обогнала Японию по объёму производства стали и вышла на второе место в мире. Европа планирует к 2030 году сократить выбросы углерода в металлургии на 55%.

Исторический контекст

Сталь остаётся ключевым материалом индустриализации с XIX века. Её массовое производство началось с изобретением бессемеровского процесса в 1856 году, а затем — мартеновских и кислородных конвертеров. Сегодня рынок переживает новый технологический этап — переход к "зелёной" металлургии, где важную роль играют водород и переработка металлолома.