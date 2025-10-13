Бензин не станет роскошью: власти применили редкий экономический приём

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:08
Экономика

Решение о временном приостановлении обнуления топливного демпфера, которое вступает в силу 1 октября 2025 года и продлится до 1 мая 2026 года, призвано удержать внутренние цены на бензин и дизельное топливо от скачков. Этот шаг, принятый правительством и закреплённый указом президента, рассматривается как один из ключевых инструментов стабилизации топливного рынка России.

Заправка авто
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заправка авто

"Решение направлено на стабилизацию цен на внутреннем топливном рынке", — сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Что такое топливный демпфер и зачем он нужен

Топливный демпфер — это механизм компенсации, который регулирует баланс между внутренними и экспортными ценами на нефтепродукты. Он работает по принципу "ценового сглаживания": когда экспорт становится выгоднее, государство компенсирует нефтяным компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны. Если же экспорт менее доходен, то выплаты уменьшаются или прекращаются.

Такой подход позволяет удерживать стоимость бензина и дизеля на российских автозаправках на приемлемом уровне, даже при колебаниях мировых котировок нефти. Фактически демпфер выступает в роли "амортизатора", защищающего внутренний рынок от внешних шоков.

Почему решили ввести мораторий

С 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года действие порога отклонения для выплат демпфера будет приостановлено. Это значит, что временно не будет учитываться превышение биржевых цен над индикативными уровнями — фактор, из-за которого нефтяники могли лишаться компенсаций.

По данным Минфина, это решение поможет избежать резких колебаний на рынке и даст возможность компаниям адаптироваться к изменившейся конъюнктуре. В условиях нестабильных мировых цен на нефть и логистических ограничений правительству важно сохранить предсказуемость для всех участников отрасли — от нефтепереработчиков до владельцев автозаправок.

Инициатива бизнеса

Решение о возможности приостанавливать обнуление демпфера при форс-мажорных обстоятельствах ранее предлагал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Демпфер сейчас требует донастройки в части повышения порогов отсечения выплат", — заявил глава компании.

По его мнению, в некоторых случаях правительству необходимо иметь инструмент временного вмешательства, даже если формально параметры выплат не нарушаются. Это позволит гибко реагировать на внезапные изменения: будь то всплеск мировых цен на нефть, санкционные ограничения или сбои в логистике.

Плюсы и минусы моратория

Плюсы Минусы
Стабилизация внутренних цен Увеличение нагрузки на бюджет
Предсказуемость для бизнеса Снижение экспортной привлекательности
Поддержка нефтепереработчиков Возможная задержка пересмотра параметров
Сдерживание инфляции Временный характер меры

Важное дополнение: акцизы и дизельное топливо

Согласно указу президента, с октября 2025 по май 2026 года будет отменена выплата акциза на дизельное топливо, произведённое в результате смешивания с авиакеросином, если это не продукт нефтеперерабатывающего завода. Мера направлена на предотвращение схем, связанных с оптимизацией налоговой нагрузки и обходом акцизных выплат.

Исторический контекст

Механизм топливного демпфера действует в России с 2019 года. Он был создан после резких скачков цен на бензин, когда мировые котировки выросли, а внутренние цены "потянулись" за ними. Тогда государство и нефтяные компании договорились о системе компенсаций, которая стала частью налогового манёвра.

Интересные факты

Демпфер позволяет ежегодно удерживать внутренние цены на 10-15% ниже потенциального уровня без субсидий.

