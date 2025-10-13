Север вспыхнул алмазным светом: находке в Архангельской области почти нет равных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил в своём Telegram-канале об обнаружении самого крупного алмаза за всю историю разработки месторождения им. Владимира Гриба. Вес кристалла составляет 340 карат, что делает его уникальным экземпляром.

Алмаз
Фото: АГД Даймондс is licensed under free for commercial use
Алмаз

Рекордное открытие

По словам главы региона, этот алмаз не только является рекордным по размеру для данного месторождения, разрабатываемого компанией "АГД Даймондс", но и входит в пятерку крупнейших алмазов, добытых в России за последнее время.

Исключительное качество

Цыбульский подчеркнул, что найденный камень отличается исключительным качеством и представляет значительную ценность для рынка. Доля алмазов подобного уровня не превышает 2% от общего количества добываемых природных алмазов.

Алмазный регион

Архангельская область является уникальным регионом, где расположены единственные в Европе месторождения алмазов. В области ведётся разработка двух месторождений: имени М. Ломоносова компанией "Севералмаз" и имени В. Гриба компанией "АГД Даймондс", пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
