Предновогодний ценопад: что можно купить, пока не подорожало

До наступления новогодних праздников еще более двух месяцев, однако рост цен на продукты уже наблюдается. Рачительные хозяйки, предвидя это, начинают делать запасы заранее.
Какие продукты выгодно приобрести сейчас, а какие лучше отложить на потом? Экономист Светлана Ильяшенко рассказала, что подорожает сильнее всего и когда лучше совершать покупки.
Несмотря на то, что до праздника еще далеко, в магазинах уже появляются новогодние товары, а цены на популярные продукты начинают расти. Эксперты советуют не откладывать закупки на последний момент, особенно если речь идет о продуктах с длительным сроком хранения, сообщает "Царьград" со ссылкой на MK.RU.
Совершая покупки заранее, можно воспользоваться акциями и сэкономить. К тому же, предновогодняя суета в магазинах не всегда приятна. Заблаговременные закупки избавят от очередей и спешки.
По словам экономиста Светланы Ильяшенко, в декабре наибольший рост цен ожидается на алкоголь, деликатесы, сладости и подарки. Это связано с традиционным увеличением спроса в праздничный период.
Рост цен сохранится и в начале следующего года из-за увеличения затрат на логистику, сырье и оплату труда. Кроме того, усиление налоговой нагрузки на бизнес в 2026 году также может повлиять на цены.
Наиболее ощутимым для потребителей станет подорожание овощей, входящих в "борщевой набор" (картофель, лук, морковь, свёкла). Цены на эти продукты могут вырасти до 15% к декабрю-январю. Тепличные огурцы и помидоры подорожают в среднем на 30%.
Цены на фрукты, особенно цитрусовые, также традиционно растут к Новому году. Ожидается рост на 10-15%. Экономист рекомендует приобретать красную икру в жестяных банках уже в октябре-ноябре, поскольку её стоимость также имеет тенденцию к увеличению.
Алкоголь, консервы (оливки, маслины, кукуруза, горошек, рыба), растительное масло, соль, сахар, крупы, специи, мука, майонез, сухофрукты, орехи, шоколад, соки и газированные напитки — все эти продукты можно приобрести заранее.
Ноябрьские распродажи могут быть обманчивы. Некоторые продавцы используют псевдоскидки, поэтому необходимо отслеживать динамику цен.
Свежие фрукты, торты, пирожные, охлажденное мясо и рыбу лучше покупать непосредственно перед праздником.
Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.