Предновогодний ценопад: что можно купить, пока не подорожало

3:06
Экономика

До наступления новогодних праздников еще более двух месяцев, однако рост цен на продукты уже наблюдается. Рачительные хозяйки, предвидя это, начинают делать запасы заранее.

Супермаркет
Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Супермаркет

Какие продукты выгодно приобрести сейчас, а какие лучше отложить на потом? Экономист Светлана Ильяшенко рассказала, что подорожает сильнее всего и когда лучше совершать покупки.

Предновогодняя торговля набирает обороты

Несмотря на то, что до праздника еще далеко, в магазинах уже появляются новогодние товары, а цены на популярные продукты начинают расти. Эксперты советуют не откладывать закупки на последний момент, особенно если речь идет о продуктах с длительным сроком хранения, сообщает "Царьград" со ссылкой на MK.RU.

Экономия сейчас — выгода в будущем

Совершая покупки заранее, можно воспользоваться акциями и сэкономить. К тому же, предновогодняя суета в магазинах не всегда приятна. Заблаговременные закупки избавят от очередей и спешки.

Что подорожает к Новому году

По словам экономиста Светланы Ильяшенко, в декабре наибольший рост цен ожидается на алкоголь, деликатесы, сладости и подарки. Это связано с традиционным увеличением спроса в праздничный период.

Растущие расходы и цены

Рост цен сохранится и в начале следующего года из-за увеличения затрат на логистику, сырье и оплату труда. Кроме того, усиление налоговой нагрузки на бизнес в 2026 году также может повлиять на цены.

"Борщевой набор" и овощи

Наиболее ощутимым для потребителей станет подорожание овощей, входящих в "борщевой набор" (картофель, лук, морковь, свёкла). Цены на эти продукты могут вырасти до 15% к декабрю-январю. Тепличные огурцы и помидоры подорожают в среднем на 30%.

Фрукты и икра

Цены на фрукты, особенно цитрусовые, также традиционно растут к Новому году. Ожидается рост на 10-15%. Экономист рекомендует приобретать красную икру в жестяных банках уже в октябре-ноябре, поскольку её стоимость также имеет тенденцию к увеличению.

Что ещё купить заранее

Алкоголь, консервы (оливки, маслины, кукуруза, горошек, рыба), растительное масло, соль, сахар, крупы, специи, мука, майонез, сухофрукты, орехи, шоколад, соки и газированные напитки — все эти продукты можно приобрести заранее.

Осторожно: распродажи

Ноябрьские распродажи могут быть обманчивы. Некоторые продавцы используют псевдоскидки, поэтому необходимо отслеживать динамику цен.

Что нельзя покупать заранее

Свежие фрукты, торты, пирожные, охлажденное мясо и рыбу лучше покупать непосредственно перед праздником.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
