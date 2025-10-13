Сумма, которая вдохновляет: сколько получат лауреаты Нобелевской премии по экономике в 2025 году

На прошлой неделе стали известны лауреаты Нобелевской премии в категориях медицина, физика, химия, литература и мир. И наконец-то объявлены последние победители этого года.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доллары США

Нобелевская премия по экономике

В 2025 году Нобелевская премия по экономике присуждена исследователям экономического роста Джоэлу Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту. Они удостоены награды за выдающиеся исследования в области устойчивого роста. Об этом объявила Шведская королевская академия наук в Стокгольме.

Тема этого года — творение и разрушение

Генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Ханс Эллегрен отметил, что премия этого года посвящена темам творения и разрушения. Лауреаты объяснили, как инновации влияют на экономический рост.

Что известно о лауреатах

Экономист-историк Джоэл Мокир, имеющий израильское и американское гражданство, работает в Северо-Западном университете США. Он получит половину премии. Француз Филипп Агион, который преподаёт во Франции и Великобритании, поделит вторую половину с канадцем Питером Ховиттом из Американского университета Брауна.

Сумма денежного вознаграждения меняется каждый год. В 2025 году она составит 11 миллионов шведских крон — примерно 1,2 миллиона долларов, или 96,2 миллиона рублей.