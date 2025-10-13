Денежный дождь в Красноярске: кому платят до 240 000 рублей в месяц

Аналитические данные раскрывают информацию о наиболее высокооплачиваемых офисных профессиях в Красноярском крае, где максимальная заработная плата достигает 240 тысяч рублей в месяц.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

Лидеры по уровню дохода

По данным экспертов "Авито Работы", в период с июля по сентябрь лидирующие позиции заняли специалисты в сфере технологий, которым в среднем предлагали около 240,5 тысячи рублей, передаёт prmira.ru.

На втором месте расположились геодезисты с зарплатой около 217 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров специалисты по охране труда с предложениями в районе 183,8 тысячи рублей.

Самые востребованные профессии

Наибольшее количество вакансий в офисном секторе приходится на инженеров, средний доход которых составляет 116,4 тысячи рублей. Менеджеры по продажам также пользуются спросом, им предлагают около 99,5 тысячи рублей, но их заработок часто зависит от комиссионных выплат.

Бухгалтеры также входят в число востребованных специалистов, и работодатели готовы платить им в среднем 73,2 тысячи рублей за полную занятость.

Факторы, влияющие на рост зарплат

Аналитики указывают на увеличение заработной платы в областях, где ощущается дефицит квалифицированных кадров. Высокие зарплаты, в частности, объясняются развитием инфраструктурных проектов, строительством, внедрением цифровых технологий в бизнес и повышением требований к качеству IT-разработок.