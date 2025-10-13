Рекорды переписаны: топливный рынок Москвы лихорадит

Цены на топливо продолжают стремительно расти на автозаправочных станциях столицы, при этом наиболее заметный подорожание зафиксировано у дизельного топлива.

Фото: Freepik by Designed by Freepik заправка

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию (МТА).

По итогам прошлой недели средняя розничная цена в Москве выросла на 38 копеек, достигнув уровня 72,18 рубля за литр.

Стоимость бензина 92‑й и 95‑й октановых марок также повысилась: цены поднялись на 27 копеек, составив соответственно 60,67 руб./л и 66,92 руб./л.

Рост цен в розничных точках отражает аналогичную тенденцию на биржевом рынке: в данный момент цены на бензин и дизель на Петербургской бирже находятся вблизи рекордных значений.