Придётся отчитываться за каждую копейку: контроль за финансами россиян будет усилен

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что усиление финансового контроля за гражданами России является необходимой мерой.

Это связано с борьбой против тех, кто финансирует операции украинских спецслужб в условиях специальной военной операции (СВО).

Преступные финансовые операции

Аксаков указал на то, что финансовые операции, включая использование электронных кошельков, применяются для совершения недобросовестных действий. В условиях специальной военной операции некоторые преступные элементы, в том числе противники России, используют эти средства для финансирования враждебных действий против страны и её граждан, сообщает NEWS.ru.

Необходимость контроля

По его словам, эти средства используются не только для кражи денег, но и для реализации сомнительных операций. Аксаков отметил, что неудивительно, что в таких условиях контроль за финансовыми операциями усиливается.

Перспективы смягчения

Он добавил, что пока ситуация остается напряжённой из-за недобросовестных действий определённых групп населения, контроль может продолжать усиливаться. Тем не менее, когда порядок будет восстановлен, возможно, будет рассмотрен вопрос о смягчении контроля и надзора за финансовым рынком.