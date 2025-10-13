Соя как новая нефть: Россия нацелена на экспортный прорыв

В 2025 году сбор сои в европейской части России может достигнуть рекордных уровней. Это создаст экспортный профицит.

Об этом сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько

Прогнозы и урожай

Рылько отметил, что большой урожай сои повысил прогнозы по всей стране к 9 млн тонн и выше, хотя точные данные пока недоступны, так как уборка еще не завершена в центральных регионах, Поволжье и на Алтае. На Дальнем Востоке процесс уборки также в самом разгаре.

Риски и достижения

Некоторые площади на Алтае оказались под снегом, что создаёт угрозы для урожая. Однако в центре и Поволжье ожидается рекордный сбор — около 5,7 млн тонн, что может стать историческим достижением и привести к экспортному профициту. В центре прогнозируется 4,6 млн тонн сои, что значительно выше прошлого года, а в Поволжье — до 1,1 млн тонн.

Переработка и экспортные возможности

С учётом 20%-ного экспортного тарифа, вполне возможно, что акцент будет сделан на экспорт соевого шрота. Мощностей для переработки сои в этих регионах достаточно, так как в последние годы было создано много новых предприятий. Теперь остаётся лишь вопрос, куда и по какой цене будет вестись экспорт, пишет "Интерфакс".