Соя как новая нефть: Россия нацелена на экспортный прорыв

В 2025 году сбор сои в европейской части России может достигнуть рекордных уровней. Это создаст экспортный профицит.
Об этом сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько
Рылько отметил, что большой урожай сои повысил прогнозы по всей стране к 9 млн тонн и выше, хотя точные данные пока недоступны, так как уборка еще не завершена в центральных регионах, Поволжье и на Алтае. На Дальнем Востоке процесс уборки также в самом разгаре.
Некоторые площади на Алтае оказались под снегом, что создаёт угрозы для урожая. Однако в центре и Поволжье ожидается рекордный сбор — около 5,7 млн тонн, что может стать историческим достижением и привести к экспортному профициту. В центре прогнозируется 4,6 млн тонн сои, что значительно выше прошлого года, а в Поволжье — до 1,1 млн тонн.
С учётом 20%-ного экспортного тарифа, вполне возможно, что акцент будет сделан на экспорт соевого шрота. Мощностей для переработки сои в этих регионах достаточно, так как в последние годы было создано много новых предприятий. Теперь остаётся лишь вопрос, куда и по какой цене будет вестись экспорт, пишет "Интерфакс".
