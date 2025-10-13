Корпоративная забота выходит за стены офиса: бизнес начинает вкладываться в обучение детей персонала

6:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы в России стремительно меняется подход к корпоративной поддержке сотрудников. Если раньше работодатели ограничивались медицинской страховкой или гибким графиком, то теперь на повестке — помощь семьям и образование детей. Компании осознают: работник, который чувствует поддержку дома, работает стабильнее и с большей отдачей.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Школа

Как бизнес видит семейные программы

По данным платформы hh.ru, многие работодатели сегодня рассматривают расширение HR-пакетов, включая социальные инициативы для семей. В это направление входят образовательные программы, участие в онлайн-школах, частичная оплата кружков и даже корпоративные лагеря.

"Поддержка семьи и возможностей для развития детей становится частью HR-бренда работодателя. Это долгосрочная инвестиция в стабильность команды", — отметили в аналитическом центре hh.ru, комментируя данные внутреннего исследования порталу ТАСС.

Эксперты указывают, что такой подход укрепляет репутацию компании и снижает текучесть кадров — особенно среди молодых специалистов, для которых ценен баланс между работой и личной жизнью.

Что уже включено в HR-пакеты

Большинство российских компаний по-прежнему инвестируют в обучение самих сотрудников, но тенденция к включению семейных бенефитов становится заметной.

В пакет поддержки всё чаще входят:

гибкий график и возможность удалённой работы для родителей;

добровольное медицинское страхование (ДМС) для детей;

консультации психологов и семейных специалистов;

корпоративные детские праздники, лагеря и экскурсии.

Некоторые крупные компании сотрудничают с онлайн-школами и образовательными платформами, предоставляя скидки или частичную оплату курсов для детей сотрудников.

"Современный HR-бренд — это не только зарплата и карьерный рост, но и внимание к тому, как живёт человек за пределами офиса", — сказала директор по корпоративным коммуникациям hh.ru Анна Осипова в беседе с корреспондентом ТАСС.

Почему компании осторожничают

Несмотря на растущий интерес, бизнес пока действует осмотрительно. Главная причина — финансовые ограничения и отсутствие налоговых стимулов.

"Если бы государство предложило компаниям частичные налоговые вычеты за поддержку семей, таких проектов стало бы заметно больше", — отметил HR-аналитик Русской школы управления Игорь Копылов в интервью изданию e-xecutive.ru.

Работодатели также признают, что пока сложно оценить эффективность подобных программ: их влияние на производительность и лояльность персонала требует долгосрочных наблюдений.

По данным Русской школы управления, около трети российских компаний планируют увеличить расходы на обучение сотрудников в 2025 году, однако вложения в образование их детей остаются скорее точечными.

Как менялись корпоративные льготы

Период Основные приоритеты Новые направления 2015-2020 Повышение квалификации, ДМС, бонусы Гибкий график, удалённая работа 2021-2023 Развитие soft skills и цифровое обучение Поддержка родителей, детские программы 2024-2025 (прогноз) Комбинированные пакеты обучения Сотрудничество с онлайн-школами и гранты детям сотрудников

А что если государство подключится

Сейчас работодатели могут рассчитывать лишь на собственные бюджеты. Но если появятся налоговые льготы или субсидии, доля компаний, готовых инвестировать в обучение детей сотрудников, вырастет многократно.

Некоторые эксперты уже предлагают включить подобные меры в программы поддержки бизнеса на федеральном уровне. По словам представителей hh.ru, этот вопрос обсуждается в контексте инициатив по развитию человеческого капитала.

"Государственно-частное партнёрство в сфере образования может стать новым этапом эволюции корпоративной культуры в России", — заявил HR-эксперт платформы hh. ru Павел Белоусов на бизнес-форуме "Будущее рынка труда".

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Повышение лояльности сотрудников Дополнительные расходы для бизнеса Рост привлекательности бренда работодателя Отсутствие налоговых льгот Поддержка семейных ценностей Неочевидная окупаемость программ Формирование позитивного имиджа компании Необходимость партнёрской инфраструктуры

FAQ

Почему компании обращают внимание на образование детей сотрудников

Потому что забота о семье повышает лояльность работников и снижает текучесть кадров. Это уже часть конкурентной борьбы за специалистов.

Какие форматы поддержки наиболее популярны

Гибкий график, ДМС для детей, психологическая помощь, скидки на обучение и корпоративные лагеря.

Планируется ли господдержка таких инициатив

Пока нет официальных решений, но тема обсуждается на уровне профессиональных сообществ и HR-форумов.

Мифы и правда

Миф: такие программы доступны только международным компаниям.

Правда: всё больше российских работодателей тестируют образовательные инициативы, особенно в IT-и финансовом секторах.

такие программы доступны только международным компаниям. всё больше российских работодателей тестируют образовательные инициативы, особенно в IT-и финансовом секторах. Миф: семейные льготы не влияют на бизнес-результаты.

Правда: исследования hh.ru показывают, что компании с развитой культурой заботы о сотрудниках удерживают кадры дольше.

семейные льготы не влияют на бизнес-результаты. исследования hh.ru показывают, что компании с развитой культурой заботы о сотрудниках удерживают кадры дольше. Миф: подобные программы требуют огромных вложений.

Правда: большинство инициатив можно реализовать на базе партнёрств с онлайн-платформами и внутренними ресурсами.

Исторический контекст

2020 год: массовый переход на удалёнку впервые заставил компании пересмотреть роль семьи в корпоративной жизни.

массовый переход на удалёнку впервые заставил компании пересмотреть роль семьи в корпоративной жизни. 2022 год: появились пилотные проекты по семейным бенефитам в крупных IT-компаниях.

появились пилотные проекты по семейным бенефитам в крупных IT-компаниях. 2024 год: на HR-рынке сформировался устойчивый запрос на гибкие социальные пакеты и психологическую поддержку родителей.

Три интересных факта

По данным hh.ru, около 60 % соискателей положительно оценивают наличие семейных программ в соцпакете.

Онлайн-образование стало одним из самых востребованных направлений корпоративных партнёрств в 2024 году.

Компании, развивающие семейные программы, на 20 % чаще получают положительные отзывы на HR-платформах.