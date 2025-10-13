Корпоративная забота выходит за стены офиса: бизнес начинает вкладываться в обучение детей персонала

В последние годы в России стремительно меняется подход к корпоративной поддержке сотрудников. Если раньше работодатели ограничивались медицинской страховкой или гибким графиком, то теперь на повестке — помощь семьям и образование детей. Компании осознают: работник, который чувствует поддержку дома, работает стабильнее и с большей отдачей.
По данным платформы hh.ru, многие работодатели сегодня рассматривают расширение HR-пакетов, включая социальные инициативы для семей. В это направление входят образовательные программы, участие в онлайн-школах, частичная оплата кружков и даже корпоративные лагеря.
"Поддержка семьи и возможностей для развития детей становится частью HR-бренда работодателя. Это долгосрочная инвестиция в стабильность команды", — отметили в аналитическом центре hh.ru, комментируя данные внутреннего исследования порталу ТАСС.
Эксперты указывают, что такой подход укрепляет репутацию компании и снижает текучесть кадров — особенно среди молодых специалистов, для которых ценен баланс между работой и личной жизнью.
Большинство российских компаний по-прежнему инвестируют в обучение самих сотрудников, но тенденция к включению семейных бенефитов становится заметной.
В пакет поддержки всё чаще входят:
Некоторые крупные компании сотрудничают с онлайн-школами и образовательными платформами, предоставляя скидки или частичную оплату курсов для детей сотрудников.
"Современный HR-бренд — это не только зарплата и карьерный рост, но и внимание к тому, как живёт человек за пределами офиса", — сказала директор по корпоративным коммуникациям hh.ru Анна Осипова в беседе с корреспондентом ТАСС.
Несмотря на растущий интерес, бизнес пока действует осмотрительно. Главная причина — финансовые ограничения и отсутствие налоговых стимулов.
"Если бы государство предложило компаниям частичные налоговые вычеты за поддержку семей, таких проектов стало бы заметно больше", — отметил HR-аналитик Русской школы управления Игорь Копылов в интервью изданию e-xecutive.ru.
Работодатели также признают, что пока сложно оценить эффективность подобных программ: их влияние на производительность и лояльность персонала требует долгосрочных наблюдений.
По данным Русской школы управления, около трети российских компаний планируют увеличить расходы на обучение сотрудников в 2025 году, однако вложения в образование их детей остаются скорее точечными.
|Период
|Основные приоритеты
|Новые направления
|2015-2020
|Повышение квалификации, ДМС, бонусы
|Гибкий график, удалённая работа
|2021-2023
|Развитие soft skills и цифровое обучение
|Поддержка родителей, детские программы
|2024-2025 (прогноз)
|Комбинированные пакеты обучения
|Сотрудничество с онлайн-школами и гранты детям сотрудников
Сейчас работодатели могут рассчитывать лишь на собственные бюджеты. Но если появятся налоговые льготы или субсидии, доля компаний, готовых инвестировать в обучение детей сотрудников, вырастет многократно.
Некоторые эксперты уже предлагают включить подобные меры в программы поддержки бизнеса на федеральном уровне. По словам представителей hh.ru, этот вопрос обсуждается в контексте инициатив по развитию человеческого капитала.
"Государственно-частное партнёрство в сфере образования может стать новым этапом эволюции корпоративной культуры в России", — заявил HR-эксперт платформы hh. ru Павел Белоусов на бизнес-форуме "Будущее рынка труда".
|Плюсы
|Минусы
|Повышение лояльности сотрудников
|Дополнительные расходы для бизнеса
|Рост привлекательности бренда работодателя
|Отсутствие налоговых льгот
|Поддержка семейных ценностей
|Неочевидная окупаемость программ
|Формирование позитивного имиджа компании
|Необходимость партнёрской инфраструктуры
Потому что забота о семье повышает лояльность работников и снижает текучесть кадров. Это уже часть конкурентной борьбы за специалистов.
Гибкий график, ДМС для детей, психологическая помощь, скидки на обучение и корпоративные лагеря.
Пока нет официальных решений, но тема обсуждается на уровне профессиональных сообществ и HR-форумов.
