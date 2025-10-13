Пластиковая свобода под контролем: россиянам могут ограничить число банковских карт уже этой зимой

В России обсуждают введение ограничения на число банковских карт, которые один человек может оформить. Пока это законопроект, не утверждённый закон, и его возможное вступление — ориентировочно в декабре 2025 года.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ранее рассматривались варианты лимита в десять или даже в двадцать карт на человека. Сейчас среди обсуждаемых — схема, при которой можно будет иметь не более пяти карт в одном банке и двадцати — суммарно во всех банках.

"Решение абсолютно правильное. Раньше звучала цифра 20 карт, которая меня удивляла. Я вообще предлагал ограничиться пятью платежными картами. Сейчас правительство озвучило еще меньше, я с пониманием отношусь", — сказал Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.

Цели и контекст инициативы

Проект ограничений выдвигается в рамках борьбы с мошенничеством и схемами дропперства — когда злоумышленники используют чужие карты или просят оформлять карты на подставных лиц для вывода украденных средств.

"Мы поддерживаем это предложение. Мы считаем, что это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством, с теми социальными явлениями, которые сейчас получили слишком большое распространение", — заявил статс-секретарь и зампредседателя Центробанка Алексей Гузнов, журналистам в кулуарах ВЭФ.

Гузнов также подчеркнул, что ограничение до десяти карт для физических лиц не должно создать серьёзных трудностей для добросовестных клиентов.

Сторонники инициативы полагают, что такие меры усложнят злоумышленникам создание массовых схем через большое число счетов.

Как может работать ограничение

В настоящий момент у россиян нет формальных ограничений на количество карт. После принятия проекта планируется, что:

можно будет иметь до пяти карт в одном банке;

общее число карт на одного человека по всем банкам — не более двадцати;

лимит в десять карт также остаётся одним из обсуждаемых вариантов.

Эта схема пока не утверждена окончательно — она лишь одна из обсуждаемых моделей.

Сервис для контроля карт — в стадии планирования

Говорят, что может быть запущен единый цифровой инструмент, позволяющий человеку видеть, сколько и в каких банках у него карт, и при необходимости закрывать их.

Однако официальных подтверждений этому пока нет: ЦБ и законодатели не озвучивали точных сроков или механизмов реализации такого сервиса.

Сравнение сейчас и возможное будущее

Параметр Сейчас Возможная модель после изменений Количество карт в одном банке Не ограничено До 5 Общее число карт Не ограничено До 20 (один из обсуждаемых вариантов) Контроль за картами Через банки отдельно Через потенциальный единый сервис Роль Центробанка Косвенная Усиленная (при реализации проекта)

Как подготовиться, если закон примут

Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют:

Проверить все карты — включая неиспользуемые и старые.

Закрыть те, которыми не пользуетесь.

Следить за официальными уведомлениями банков.

При необходимости объединить расчёты в одном банке или использовать виртуальные кошельки.

Что если окажется неудобно

Если ограничения покажутся чрезмерными, законодатели могут внести корректировки. Возможно, для предпринимателей, самозанятых или лиц с множеством счётов будут предусмотрены исключения.

Аксаков также говорит, что законопроект ещё нуждается в детализации и обсуждениях.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы Увеличение безопасности финансовой системы Возможные неудобства для активных пользователей Упрощение контроля за собственными картами Риск блокировок или отказов при превышении лимита Более прозрачные операции Сложности внедрения в ИТ-системах банков Усиление роли регулятора Неясность сроков и формата реализации

Часто задаваемые вопросы

Когда могут вступить в силу новые правила

Предположительно в декабре 2025 года, но точная дата будет известна после принятия законопроекта.

Что делать, если у меня больше 20 карт

Закрыть лишние. Банки заранее уведомят клиентов, если лимит будет превышен.

Затронет ли это корпоративные карты

Нет, ограничения касаются только физических лиц.

Будут ли учитываться виртуальные карты

Да, если они имеют отдельный номер и считаются полноценным банковским продуктом.

Мифы и правда

Миф: лимит уже принят.

Правда: это пока проект, обсуждаемый в Госдуме.

лимит уже принят. это пока проект, обсуждаемый в Госдуме. Миф: банки смогут закрывать карты без ведома клиента.

Правда: закрытие возможно только с согласия владельца.

банки смогут закрывать карты без ведома клиента. закрытие возможно только с согласия владельца. Миф: ограничения запретят иметь карты разных банков.

Правда: можно, если общее количество не превышает лимит.

Исторический контекст

Идея ограничить количество карт впервые обсуждалась в 2021 году, но была признана преждевременной.

В 2023 году Центробанк зафиксировал рост мошеннических операций на 40%.

Летом 2025 года Анатолий Аксаков подтвердил подготовку законопроекта, предусматривающего лимиты на карты.