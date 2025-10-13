Пластиковая свобода под контролем: россиянам могут ограничить число банковских карт уже этой зимой

В России обсуждают введение ограничения на число банковских карт, которые один человек может оформить. Пока это законопроект, не утверждённый закон, и его возможное вступление — ориентировочно в декабре 2025 года.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ранее рассматривались варианты лимита в десять или даже в двадцать карт на человека. Сейчас среди обсуждаемых — схема, при которой можно будет иметь не более пяти карт в одном банке и двадцати — суммарно во всех банках.
"Решение абсолютно правильное. Раньше звучала цифра 20 карт, которая меня удивляла. Я вообще предлагал ограничиться пятью платежными картами. Сейчас правительство озвучило еще меньше, я с пониманием отношусь", — сказал Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.
Проект ограничений выдвигается в рамках борьбы с мошенничеством и схемами дропперства — когда злоумышленники используют чужие карты или просят оформлять карты на подставных лиц для вывода украденных средств.
"Мы поддерживаем это предложение. Мы считаем, что это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством, с теми социальными явлениями, которые сейчас получили слишком большое распространение", — заявил статс-секретарь и зампредседателя Центробанка Алексей Гузнов, журналистам в кулуарах ВЭФ.
Гузнов также подчеркнул, что ограничение до десяти карт для физических лиц не должно создать серьёзных трудностей для добросовестных клиентов.
Сторонники инициативы полагают, что такие меры усложнят злоумышленникам создание массовых схем через большое число счетов.
В настоящий момент у россиян нет формальных ограничений на количество карт. После принятия проекта планируется, что:
Эта схема пока не утверждена окончательно — она лишь одна из обсуждаемых моделей.
Говорят, что может быть запущен единый цифровой инструмент, позволяющий человеку видеть, сколько и в каких банках у него карт, и при необходимости закрывать их.
Однако официальных подтверждений этому пока нет: ЦБ и законодатели не озвучивали точных сроков или механизмов реализации такого сервиса.
|Параметр
|Сейчас
|Возможная модель после изменений
|Количество карт в одном банке
|Не ограничено
|До 5
|Общее число карт
|Не ограничено
|До 20 (один из обсуждаемых вариантов)
|Контроль за картами
|Через банки отдельно
|Через потенциальный единый сервис
|Роль Центробанка
|Косвенная
|Усиленная (при реализации проекта)
Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют:
Если ограничения покажутся чрезмерными, законодатели могут внести корректировки. Возможно, для предпринимателей, самозанятых или лиц с множеством счётов будут предусмотрены исключения.
Аксаков также говорит, что законопроект ещё нуждается в детализации и обсуждениях.
|Плюсы
|Минусы
|Увеличение безопасности финансовой системы
|Возможные неудобства для активных пользователей
|Упрощение контроля за собственными картами
|Риск блокировок или отказов при превышении лимита
|Более прозрачные операции
|Сложности внедрения в ИТ-системах банков
|Усиление роли регулятора
|Неясность сроков и формата реализации
Предположительно в декабре 2025 года, но точная дата будет известна после принятия законопроекта.
Закрыть лишние. Банки заранее уведомят клиентов, если лимит будет превышен.
Нет, ограничения касаются только физических лиц.
Да, если они имеют отдельный номер и считаются полноценным банковским продуктом.
