Спасательный круг для бюджета: как выгодно купить валюту в октябре

Экономика

Согласно прогнозам эксперта по фондовому рынку Александра Шепелева из "БКС Мир инвестиций", октябрь представляет собой удачное время для покупки долларов и евро в России. Ожидается, что к концу года стоимость иностранных валют увеличится на 7-10%.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Октябрь — благоприятный период для приобретения валюты

Шепелев поясняет, что основной рост курса валют, вероятно, придется на ноябрь-декабрь, когда счет текущих операций ослабнет, а корпоративные и потребительские расходы возрастут. В связи с этим приобретение валюты в октябре по текущим ценам может оказаться выгодным решением. Эксперт рекомендует приобретать валюту частями, с интервалом в 7-10 дней, чтобы минимизировать риск покупки всей суммы по невыгодному курсу, пишет Газета.Ru.

Сколько валюты брать в поездку

Размер суммы, необходимой для путешествия за границу, зависит от множества факторов, таких как направление, длительность поездки, цены в стране пребывания и доступность банкоматов. Однако, по мнению Шепелева, она должна покрывать как минимум расходы на транспорт, проживание и питание.

Эксперт советует иметь при себе наличные деньги на случай непредвиденных ситуаций. Для определения оптимальной суммы ежедневных трат рекомендуется разделить общий бюджет на количество дней в поездке.

Шепелев также напоминает, что без декларирования разрешено вывозить из России наличную валюту в эквиваленте 10 000 долларов США по курсу Центрального банка на день вылета.

