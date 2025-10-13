Спасательный круг для бюджета: как выгодно купить валюту в октябре

Согласно прогнозам эксперта по фондовому рынку Александра Шепелева из "БКС Мир инвестиций", октябрь представляет собой удачное время для покупки долларов и евро в России. Ожидается, что к концу года стоимость иностранных валют увеличится на 7-10%.
Шепелев поясняет, что основной рост курса валют, вероятно, придется на ноябрь-декабрь, когда счет текущих операций ослабнет, а корпоративные и потребительские расходы возрастут. В связи с этим приобретение валюты в октябре по текущим ценам может оказаться выгодным решением. Эксперт рекомендует приобретать валюту частями, с интервалом в 7-10 дней, чтобы минимизировать риск покупки всей суммы по невыгодному курсу, пишет Газета.Ru.
Размер суммы, необходимой для путешествия за границу, зависит от множества факторов, таких как направление, длительность поездки, цены в стране пребывания и доступность банкоматов. Однако, по мнению Шепелева, она должна покрывать как минимум расходы на транспорт, проживание и питание.
Эксперт советует иметь при себе наличные деньги на случай непредвиденных ситуаций. Для определения оптимальной суммы ежедневных трат рекомендуется разделить общий бюджет на количество дней в поездке.
Шепелев также напоминает, что без декларирования разрешено вывозить из России наличную валюту в эквиваленте 10 000 долларов США по курсу Центрального банка на день вылета.
