Кубанские теплицы: как регион борется за лидерство в овощном бизнесе

По словам председателя ассоциации агропромышленного комплекса "Теплицы Кубани" Алексея Коновалова Краснодарский край занимает лидирующие позиции в России по развитию тепличного хозяйства (2 место).

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Томаты в теплице

Около 300 гектаров занимают промышленные теплицы. В 2025 году планируется собрать более 150 тысяч тонн овощей. Отрасль развивается, но сталкивается с трудностями, поскольку требует значительных финансовых вложений, зачастую привлекаемых за счет кредитов (70-80% проектов).

Кадровый голод в тепличных комплексах

Основной вызов для тепличных хозяйств — обеспечение достаточным количеством квалифицированных кадров. Несмотря на автоматизацию многих процессов, уход за растениями требует ручного труда, особенно подвязка. Специальные тележки помогают овощеводам, но дефицит персонала остается острой проблемой.

Климат и энергодефицит Кубани

Благодаря южному климату, регион имеет преимущество в виде экономии на отоплении теплиц. Наличие опытных аграриев способствует высоким результатам. Однако энергодефицит региона ограничивает возможности использования передовых технологий, таких как досветка и системы Ultra Clima, что сдерживает рост урожайности.

Стабилизация цен на популярные овощи

Цены на томаты и огурцы растут в пределах инфляции. Важным достижением является снижение волатильности цен на эти культуры. Ранее колебания цен в течение года могли достигать 300-400%. Сейчас разница в цене между сезонами не превышает 1,5 раза, пишет РБК.