Кубанские теплицы: как регион борется за лидерство в овощном бизнесе

По словам председателя ассоциации агропромышленного комплекса "Теплицы Кубани" Алексея Коновалова Краснодарский край занимает лидирующие позиции в России по развитию тепличного хозяйства (2 место).
Около 300 гектаров занимают промышленные теплицы. В 2025 году планируется собрать более 150 тысяч тонн овощей. Отрасль развивается, но сталкивается с трудностями, поскольку требует значительных финансовых вложений, зачастую привлекаемых за счет кредитов (70-80% проектов).
Основной вызов для тепличных хозяйств — обеспечение достаточным количеством квалифицированных кадров. Несмотря на автоматизацию многих процессов, уход за растениями требует ручного труда, особенно подвязка. Специальные тележки помогают овощеводам, но дефицит персонала остается острой проблемой.
Благодаря южному климату, регион имеет преимущество в виде экономии на отоплении теплиц. Наличие опытных аграриев способствует высоким результатам. Однако энергодефицит региона ограничивает возможности использования передовых технологий, таких как досветка и системы Ultra Clima, что сдерживает рост урожайности.
Цены на томаты и огурцы растут в пределах инфляции. Важным достижением является снижение волатильности цен на эти культуры. Ранее колебания цен в течение года могли достигать 300-400%. Сейчас разница в цене между сезонами не превышает 1,5 раза, пишет РБК.
Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.