Пенсионеры в зоне риска: вот что скрывают банки в договорах

Экономика

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) рассказал о ключевых моментах, на которые следует обратить внимание пенсионерам при выборе банка для хранения сбережений.

Деловая женщина за столом с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина за столом с документами

Безопасность и страхование вкладов

Гаврилов подчеркнул, что для пенсионеров важна не только доходность, но и безопасность средств. Первым делом необходимо убедиться в наличии лицензии Центробанка у выбранного банка и его участии в системе страхования вкладов. Это гарантирует возврат государством до 1,4 млн рублей в случае банкротства банка, а по долгосрочным вкладам с 2025 года — до 2,8 млн рублей. Информацию о лицензии можно найти на сайте ЦБ, а об участии в системе страхования — на портале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Внимательное изучение договора

Депутат акцентировал внимание на необходимости внимательного изучения условий договора, особенно касающихся возможности досрочного снятия средств, пересчета процентов при расторжении и ограничений по операциям. Он предостерег от безотзывных вкладов, где деньги нельзя забрать до истечения срока, несмотря на повышенные страховые лимиты. Пенсионерам стоит взвесить, что важнее: доступ к деньгам в любой момент или повышенная ставка при фиксированном сроке.

Остерегайтесь подмены понятий

Парламентарий предупредил о риске подмены вкладов инвестиционными или страховыми продуктами, где доходность не гарантируется и риски несет клиент. Если договор не предусматривает возврат всей суммы вне зависимости от рыночной ситуации, это не вклад. Для сохранности накоплений лучше выбирать классические депозиты или накопительные счета с четко прописанными условиями и заранее установленной схемой начисления процентов.

Условия снятия средств

Гаврилов отметил, что забрать деньги со вклада можно в любой момент, если это не безотзывный продукт, но проценты будут пересчитаны по минимальной ставке "до востребования". При закрытии вклада банк не имеет права навязывать дополнительные услуги или удерживать комиссию за выдачу. В случае отзыва лицензии у банка выплаты производит АСВ в течение двух недель после наступления страхового случая, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
