Халяль-продукция из Татарстана покоряет мир: какие факторы способствуют росту

Экономика

Татарстан нацелен на значительное увеличение поставок халяльной продукции за рубеж.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

По прогнозам, в 2025 году объем экспорта достигнет 30 миллионов долларов, что в два раза превысит результаты 2024 года. Об этом проинформировал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов, сообщает ТАСС.

Рост обусловлен расширением сертификации и рынков

По словам Гайнуллова, за первые три квартала 2025 года экспорт халяльной продукции уже достиг 25 миллионов долларов. Этому способствовало как увеличение числа компаний, получивших международные халяль-сертификаты, так и освоение новых экспортных направлений. Замминистра подчеркнул планомерное наращивание экспортных объемов и выразил уверенность в достижении целевого показателя в 30 миллионов долларов по итогам года.

Динамика роста экспорта халяль продукции

В 2024 году экспорт халяльной продукции из Татарстана оценивался в 14 миллионов долларов, а годом ранее — примерно в 11 миллионов долларов. Таким образом, наблюдается устойчивый рост данного сегмента.

Сертификация халяль — ключ к успеху

Согласно данным за 2024 год, около 150 предприятий в Татарстане имеют сертификаты, подтверждающие соответствие продукции стандартам халяль, при этом 20 из них активно занимаются экспортными поставками.