Халяль-продукция из Татарстана покоряет мир: какие факторы способствуют росту

Татарстан нацелен на значительное увеличение поставок халяльной продукции за рубеж.
По прогнозам, в 2025 году объем экспорта достигнет 30 миллионов долларов, что в два раза превысит результаты 2024 года. Об этом проинформировал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов, сообщает ТАСС.
По словам Гайнуллова, за первые три квартала 2025 года экспорт халяльной продукции уже достиг 25 миллионов долларов. Этому способствовало как увеличение числа компаний, получивших международные халяль-сертификаты, так и освоение новых экспортных направлений. Замминистра подчеркнул планомерное наращивание экспортных объемов и выразил уверенность в достижении целевого показателя в 30 миллионов долларов по итогам года.
В 2024 году экспорт халяльной продукции из Татарстана оценивался в 14 миллионов долларов, а годом ранее — примерно в 11 миллионов долларов. Таким образом, наблюдается устойчивый рост данного сегмента.
Согласно данным за 2024 год, около 150 предприятий в Татарстане имеют сертификаты, подтверждающие соответствие продукции стандартам халяль, при этом 20 из них активно занимаются экспортными поставками.
