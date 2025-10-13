Квартира-ловушка: лизинг жилья обернётся кошмаром — вот почему

Покупка жилья в лизинг, соблазнительная благодаря небольшому первоначальному взносу и немедленному заселению, скрывает в себе ощутимые опасности, предостерегает финансовый аналитик Алексей Кричевский.

Два пути лизинга

Эксперт выделяет две модели лизинговой схемы. Первая предполагает уплату 5-10% от стоимости недвижимости с последующим довнесением средств до уровня, позволяющего оформить ипотеку. Далее процесс идёт по стандартной ипотечной схеме. Вторая заключается в прямом взаимодействии лизингодателя и покупателя на протяжении всего срока действия договора, без участия банковских организаций.

Риски лизинга

В обоих вариантах существует значительная вероятность потерять и деньги, и жильё. До момента полного завершения сделки право собственности на квартиру сохраняется за продавцом, который может распорядиться ей по своему усмотрению: продать или обанкротиться.

В последнем случае имущество будет реализовано на торгах, и покупателю придется вести переговоры с новым владельцем. Кроме того, из-за нехватки юридической практики, на данный момент мало кто умеет правильно оформить обременение на подобное жилье, пишет "Прайм".