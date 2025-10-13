Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ремонт в новостройке — это игра в сапёра: один неверный шаг, и придётся начинать всё с нуля
Вода, которая зависает: японские учёные нашли состояние между льдом и жидкостью
Хозяин каменных джунглей теряет уверенность: кого боится существо, живущее без врагов миллионы лет
Тихие убийцы сада: как лишайники высасывают жизнь из яблонь и груш и как избавиться от наростов
Новое поколение выбирает эту заправку: 3 причины отказаться от майонеза и кетчупа
Ненавидел ремонт, но предпочёл его отпуску: почему Сергей Пенкин решил начать всё с нуля
Фрески шепчут тайны: раскрываем секрет самого атмосферного отеля Флоренции
Тренировка, которая заменяет спортзал: баланс борд укрепляет тело за 15 минут в день
Белоснежная улыбка рождается за столом: продукты становятся союзниками вашей эмали

Яндекс забронировал место под солнцем в Flexity: инсайды сделки

Экономика

"Яндекс" заключил соглашение об аренде 4000 кв. м в гибком офисе Flexity, расположенном в бизнес-центре "Павелецкая плаза" у Павелецкого вокзала, у турецкой компании Enka.

Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом
Фото: Unsplash by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом

В поиске расширения

Предполагается, что это пространство рассчитано на 600 сотрудников. Представители Flexity воздержались от комментариев, в то время как "Яндекс" подчеркнул, что находится в постоянном поиске возможностей для расширения, обусловленного ростом и развитием компании.

Бизнес-центр "Павелецкая плаза", введённый в эксплуатацию в 2003 году, располагает общей площадью 91 297 кв. м. Гибкий офис Flexity занимает 12 000 кв. м в этом здании и рассчитан на 930 рабочих мест.

Мнения экспертов

По оценкам Александра Богданова, исполнительного директора Remain, аренда нового пространства обойдется "Яндексу" в сумму от 40 до 45 миллионов рублей ежемесячно.

Екатерина Белова, руководитель отдела по работе с офисными помещениями IBC Real Estate, отмечает, что стоимость одного рабочего места во Flexity составляет около 70 000 рублей в месяц без учета НДС, что соответствует затратам компании в 42 миллиона рублей.

Дмитрий Жидков, партнер Ricci, оценивает ежемесячные расходы в пределах 45-48 миллионов рублей, или 540-576 миллионов рублей в год, пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Наука и техника
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Еда и рецепты
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Металлы
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Популярное
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель

Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.

Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Комета страха: что на самом деле летит к нам из другой звёздной системы
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Последние материалы
Каждый глоток — минус прядь: названы напитки, из-за которых редеют волосы
Прощай, классика: какие шторы будут в тренде на кухне в 2026 году
Билет в один конец? Южная Корея ужесточает правила въезда для россиян
Из героини войны в генетический эксперимент: породу предали ради красивой спины и громкого титула
Экономия по-фински: рестораны страдают, праздники переезжают домой
Зелёный интроверт с бразильскими корнями — мимоза, что стесняется света и шума
Гиганты Амазонки: как деревья растут быстрее — и почему это может стать началом их конца
Творог vs творожный продукт: в чём подвох — 5 отличий, которые нужно знать
Выразительность без усилий: правила идеального макияжа губ
Разговор конфиденциальный: как дочь Михаила Турецкого вывела аферистов на чистую воду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.