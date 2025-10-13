Яндекс забронировал место под солнцем в Flexity: инсайды сделки

"Яндекс" заключил соглашение об аренде 4000 кв. м в гибком офисе Flexity, расположенном в бизнес-центре "Павелецкая плаза" у Павелецкого вокзала, у турецкой компании Enka.

В поиске расширения

Предполагается, что это пространство рассчитано на 600 сотрудников. Представители Flexity воздержались от комментариев, в то время как "Яндекс" подчеркнул, что находится в постоянном поиске возможностей для расширения, обусловленного ростом и развитием компании.

Бизнес-центр "Павелецкая плаза", введённый в эксплуатацию в 2003 году, располагает общей площадью 91 297 кв. м. Гибкий офис Flexity занимает 12 000 кв. м в этом здании и рассчитан на 930 рабочих мест.

Мнения экспертов

По оценкам Александра Богданова, исполнительного директора Remain, аренда нового пространства обойдется "Яндексу" в сумму от 40 до 45 миллионов рублей ежемесячно.

Екатерина Белова, руководитель отдела по работе с офисными помещениями IBC Real Estate, отмечает, что стоимость одного рабочего места во Flexity составляет около 70 000 рублей в месяц без учета НДС, что соответствует затратам компании в 42 миллиона рублей.

Дмитрий Жидков, партнер Ricci, оценивает ежемесячные расходы в пределах 45-48 миллионов рублей, или 540-576 миллионов рублей в год, пишут "Ведомости".