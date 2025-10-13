Экономия по-фински: рестораны страдают, праздники переезжают домой

Финский ресторанный бизнес столкнулся с трудностями.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пустующие рестораны

Общественное питание в Финляндии начало испытывать трудности еще во время пандемии COVID-19, когда большая часть населения предпочла оставаться дома. Однако, вопреки ожиданиям, после снятия ограничений финны не спешили возвращаться в рестораны и кафе.

Уже в прошлом году Helsingin Sanomat сообщала о массовом закрытии заведений в Хельсинки, где число банкротств в 2023 году увеличилось на 70%. В 2024 году эта тенденция продолжилась, и по всей стране количество обанкротившихся ресторанов и кафе выросло на 80% по сравнению с предыдущим годом, что составляет более 700 заведений.

Причины кризиса: экономия и растущие издержки

Местные СМИ объясняют кризис снижением доходов населения. Торжества, такие как дни рождения и свадьбы, теперь чаще отмечаются в домашних условиях, чтобы сэкономить.

Инфляция также негативно сказывается на работе ресторанов. Аналитик Яакко Норс отмечает, что в периоды пиковой инфляции, превышающей 7%, цены на сырье значительно выросли, в то время как зарплаты остались прежними. Кроме того, после пандемии выросла популярность доставки еды, а арендная плата за коммерческие помещения существенно увеличилась.

Закрытие "звезды Мишлен"

В 2025 году ситуация усугубилась еще больше. Банкротства стали обыденностью, однако закрытие знаменитого ресторана Tapio в Лапландии, удостоенного звезды Мишлен в прошлом году, вызвало широкий резонанс в финской прессе.

Этот ресторан считался самым северным мишленовским заведением в мире. Основатели, Коннор Лейборн и Йоханна Моуруярви, изначально не испытывали проблем с клиентами, но сейчас количество туристов в Лапландии значительно сократилось, поскольку люди больше не могут позволить себе путешествия, пишет "Взгляд".