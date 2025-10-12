Туристы голосуют рублём: Ялта ворвалась в топ-5 групповых направлений

Согласно информации от российского сервиса Твил. ру, Ялта вошла в топ-10 востребованных городов для групповых поездок в октябре.
Исследование показало увеличение числа групповых бронирований жилья в октябре на 10% по сравнению с прошлым годом. Лидером является Санкт-Петербург, на который приходится 11% всех заказов компаниями в этом месяце. За ним следуют Сочи и Москва с 8% и 6% бронирований соответственно, как установили аналитики.
Средняя стоимость ночи в петербургском отеле составляет 4875 рублей, в Сочи — 4460 рублей, а в Москве — 6288 рублей.
Ялта заняла пятое место в рейтинге, уступив Краснодару, расположившемуся на четвертой позиции. При этом, средняя цена за ночь проживания в ялтинских отелях составляет 5125 рублей, а в Краснодаре — 4129 рублей.
Вслед за ними в списке расположились Казань (6151 рубль за ночь), Кисловодск (4843 рубля), Архыз (9073 рубля), Калининград (5605 рублей) и Пятигорск (4955 рублей).
Ранее эксперты Твил. ру сообщали, что Николаевка, Саки и Феодосия также оказались в списке наиболее популярных направлений для бюджетного отдыха в октябре.
