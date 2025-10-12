Индийский отказ: почему спрос на российский уголь марки К резко упал

Наблюдается снижение цен на коксующийся уголь марки К российского производства на ключевых направлениях экспорта. Причиной тому — уменьшение спроса со стороны Индии и активизация австралийских угольных компаний.
По данным на 5 октября, цена тонны угля марки К в порту Восточный составила 153,3 доллара, что на 1,2% меньше, чем неделей ранее. В Финском заливе стоимость уменьшилась на 1,5%, достигнув 129,1 доллара за тонну.
Падение цен обусловлено изменением стратегии закупок индийскими металлургическими предприятиями. В целях сокращения расходов они переходят на более бюджетные виды топлива, отказываясь от премиальных сортов, которые ранее активно использовались. Такую информацию приводит "Ъ" со ссылкой на аналитические данные NEFT Research.
Экспортная активность австралийских добытчиков, нацеленная на азиатские страны, также оказывает воздействие на позиции российских компаний. Несмотря на это, у российских производителей сохраняются перспективы благодаря производству высококачественных полумягких и жирных марок угля. При эффективной маркетинговой политике эти марки могут успешно конкурировать на азиатском рынке.
