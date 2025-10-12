Кризис не видно с улицы: жилищная проблема оказывается глубже, чем бездомность

Институт глобальной бездомности сообщает, что в мире насчитывается не менее 330 миллионов людей, живущих без крыши над головой.

Жилищный кризис: более широкий взгляд

ООН указывает на то, что жилищная проблема гораздо глубже, чем просто бездомность. Миллионы людей сталкиваются с непомерно высокими ценами на жильё, недоступной арендной платой, выселениями, нехваткой средств на оплату коммунальных услуг и небезопасными условиями проживания.

Бездомность в разных странах: сравнительный анализ

Во Франции наблюдается высокий уровень бездомности (данные за 2022 год): 307 человек на 100 тысяч населения. Большинство из них проживают во временном жилье или приютах.

В США ситуация ничуть не лучше: 76 человек на 100 тысяч живут непосредственно на улице, а 213 человек на 100 тысяч — во временном жилье или приютах. В Германии, Англии также отмечен высокий уровень бездомности.

Самый низкий уровень бездомности зафиксирован в Японии. Однако следует учитывать, что страна предоставила данные только о лицах, живущих на улице, что затрудняет объективное сравнение с другими странами, согласно Zero Hedge.