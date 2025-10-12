Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 образов, от которых мужчины теряют голову этой осенью — некоторые вещи вас удивят
Сад дышит, когда режут: один осенний приём, который пробуждает даже умирающие многолетники
Поворот не туда: водители готовы платить за возможность снова включать поворотники рукой
Пирог, из-за которого соседи начнут дружить: запах сам всё расскажет
Индийский отказ: почему спрос на российский уголь марки К резко упал
Карибы без забот: полный путеводитель для семейного отдыха на райских островах
Не спешите выбрасывать: эта замена губкам для мытья посуды удивит вас своей эффективностью
Проверка театра обернулась уроком: Хазанов доказал, что символические штрафы реальны
Самые умные — самые уязвимые: почему интеллект связан с безумием

Кризис не видно с улицы: жилищная проблема оказывается глубже, чем бездомность

1:24
Экономика

Институт глобальной бездомности сообщает, что в мире насчитывается не менее 330 миллионов людей, живущих без крыши над головой.

Бомж в Британии
Фото: pixabay.com by 1680898, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бомж в Британии

Жилищный кризис: более широкий взгляд

ООН указывает на то, что жилищная проблема гораздо глубже, чем просто бездомность. Миллионы людей сталкиваются с непомерно высокими ценами на жильё, недоступной арендной платой, выселениями, нехваткой средств на оплату коммунальных услуг и небезопасными условиями проживания.

Бездомность в разных странах: сравнительный анализ

Во Франции наблюдается высокий уровень бездомности (данные за 2022 год): 307 человек на 100 тысяч населения. Большинство из них проживают во временном жилье или приютах.

В США ситуация ничуть не лучше: 76 человек на 100 тысяч живут непосредственно на улице, а 213 человек на 100 тысяч — во временном жилье или приютах. В Германии, Англии также отмечен высокий уровень бездомности.

Самый низкий уровень бездомности зафиксирован в Японии. Однако следует учитывать, что страна предоставила данные только о лицах, живущих на улице, что затрудняет объективное сравнение с другими странами, согласно Zero Hedge.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Наука и техника
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Металлы
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Домашние животные
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Последние материалы
10 образов, от которых мужчины теряют голову этой осенью — некоторые вещи вас удивят
Сад дышит, когда режут: один осенний приём, который пробуждает даже умирающие многолетники
Поворот не туда: водители готовы платить за возможность снова включать поворотники рукой
Пирог, из-за которого соседи начнут дружить: запах сам всё расскажет
Индийский отказ: почему спрос на российский уголь марки К резко упал
Карибы без забот: полный путеводитель для семейного отдыха на райских островах
Не спешите выбрасывать: эта замена губкам для мытья посуды удивит вас своей эффективностью
Проверка театра обернулась уроком: Хазанов доказал, что символические штрафы реальны
Самые умные — самые уязвимые: почему интеллект связан с безумием
Боль без диагноза — первый незаметный звонок депрессии: разум молчит, страдать начинает тело
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.