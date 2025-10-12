Вашингтон и Пекин на грани — один неверный шаг, и рухнет хрупкий торговый мир

После очередного всплеска напряженности между Вашингтоном и Пекином американская сторона призывает к поиску пути возвращения стабильных экономических отношений. Несмотря на заявления о "замечательных отношениях" между лидерами двух стран, обе державы всё чаще оказываются на грани торгового конфликта, который способен повлиять на мировую экономику.
Ситуация обострилась после решения китайского правительства распространить экспортный контроль на часть оборудования и сырья, используемого в производстве редкоземельных элементов. Эти материалы считаются стратегически важными для технологий — от микрочипов до аккумуляторов для электромобилей.
Американская сторона восприняла шаг Пекина как отклонение от ранее достигнутых договоренностей. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.
"У президента сохраняются замечательные отношения с председателем Си. Однако нам необходимо обеспечить возвращение к той стабильной ситуации, в которой мы пребывали еще неделю назад", — сказал представитель США Джеймисон Грир.
Он подчеркнул, что изменение политики Китая в области экспортного контроля выглядит как "очевидное нарушение" прежних договоренностей.
"Таким образом, выглядит разумным, что президент может предложить или принять принудительные меры", — добавил Джеймисон Грир.
При этом дипломат отметил, что возможность для деэскалации всё ещё существует.
Редкоземельные металлы — важнейшее сырьё для технологических отраслей. Из них производят магниты, оптические материалы, катализаторы и компоненты для электроники. Китай контролирует более 70% мировой добычи и переработки таких элементов, что даёт Пекину серьёзное преимущество на глобальном рынке.
Расширение экспортного контроля на эти материалы фактически позволяет Китаю регулировать доступ других стран к стратегическим ресурсам. США в ответ уже рассматривают альтернативные пути поставок — в том числе инвестиции в добычу в Африке и Австралии, а также ускоренное развитие собственных рудников.
Если обе стороны не смогут найти компромисс, глобальный рынок технологий окажется под давлением. Производители электроники, электромобилей и систем связи уже подсчитывают возможные потери. Замедление поставок редкоземельных элементов способно вызвать цепную реакцию: повышение цен, дефицит компонентов и даже сокращение рабочих мест в смежных отраслях.
Однако в долгосрочной перспективе США и их союзники получат стимул развивать собственные производства. Это может привести к более устойчивой мировой структуре поставок, где ни одна страна не будет обладать монопольным контролем.
|Сторона
|Плюсы
|Минусы
|США
|Развитие внутреннего производства, стимулирование инвестиций
|Краткосрочный дефицит ресурсов, рост себестоимости
|Китай
|Контроль над стратегическими рынками, усиление влияния
|Риск потери доверия партнёров и снижения экспорта
|Мировой рынок
|Новые технологические альянсы
|Рост цен и неопределенность в логистике
Миф: Китай полностью контролирует мировой рынок редкоземельных элементов.
Правда: Хотя доля Китая действительно высока, на рынке активно развиваются Австралия, Канада и США, где создаются новые рудники и перерабатывающие мощности.
Миф: США не могут заменить китайское сырье.
Правда: Полная замена потребует времени, но технологический потенциал и инвестиции позволяют постепенно снижать зависимость.
Подобные кризисы уже случались. В 2010 году Пекин также ограничил экспорт редкоземельных металлов в Японию после территориального конфликта. Это спровоцировало всплеск цен и заставило мировых производителей искать новые источники поставок. История повторяется — но в более масштабной форме и с куда большими экономическими последствиями.
Редкоземельные элементы не такие уж редкие — их трудно добывать и очищать, что делает процесс дорогим.
