Вашингтон и Пекин на грани — один неверный шаг, и рухнет хрупкий торговый мир

После очередного всплеска напряженности между Вашингтоном и Пекином американская сторона призывает к поиску пути возвращения стабильных экономических отношений. Несмотря на заявления о "замечательных отношениях" между лидерами двух стран, обе державы всё чаще оказываются на грани торгового конфликта, который способен повлиять на мировую экономику.

Китай и США

Новая волна торговых разногласий

Ситуация обострилась после решения китайского правительства распространить экспортный контроль на часть оборудования и сырья, используемого в производстве редкоземельных элементов. Эти материалы считаются стратегически важными для технологий — от микрочипов до аккумуляторов для электромобилей.

Американская сторона восприняла шаг Пекина как отклонение от ранее достигнутых договоренностей. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

"У президента сохраняются замечательные отношения с председателем Си. Однако нам необходимо обеспечить возвращение к той стабильной ситуации, в которой мы пребывали еще неделю назад", — сказал представитель США Джеймисон Грир.

Он подчеркнул, что изменение политики Китая в области экспортного контроля выглядит как "очевидное нарушение" прежних договоренностей.

"Таким образом, выглядит разумным, что президент может предложить или принять принудительные меры", — добавил Джеймисон Грир.

При этом дипломат отметил, что возможность для деэскалации всё ещё существует.

Почему редкоземельные элементы стали инструментом давления

Редкоземельные металлы — важнейшее сырьё для технологических отраслей. Из них производят магниты, оптические материалы, катализаторы и компоненты для электроники. Китай контролирует более 70% мировой добычи и переработки таких элементов, что даёт Пекину серьёзное преимущество на глобальном рынке.

Расширение экспортного контроля на эти материалы фактически позволяет Китаю регулировать доступ других стран к стратегическим ресурсам. США в ответ уже рассматривают альтернативные пути поставок — в том числе инвестиции в добычу в Африке и Австралии, а также ускоренное развитие собственных рудников.

А что если конфликт затянется

Если обе стороны не смогут найти компромисс, глобальный рынок технологий окажется под давлением. Производители электроники, электромобилей и систем связи уже подсчитывают возможные потери. Замедление поставок редкоземельных элементов способно вызвать цепную реакцию: повышение цен, дефицит компонентов и даже сокращение рабочих мест в смежных отраслях.

Однако в долгосрочной перспективе США и их союзники получат стимул развивать собственные производства. Это может привести к более устойчивой мировой структуре поставок, где ни одна страна не будет обладать монопольным контролем.

Плюсы и минусы противостояния

Сторона Плюсы Минусы США Развитие внутреннего производства, стимулирование инвестиций Краткосрочный дефицит ресурсов, рост себестоимости Китай Контроль над стратегическими рынками, усиление влияния Риск потери доверия партнёров и снижения экспорта Мировой рынок Новые технологические альянсы Рост цен и неопределенность в логистике Мифы и правда Миф: Китай полностью контролирует мировой рынок редкоземельных элементов.

Правда: Хотя доля Китая действительно высока, на рынке активно развиваются Австралия, Канада и США, где создаются новые рудники и перерабатывающие мощности. Миф: США не могут заменить китайское сырье.

Правда: Полная замена потребует времени, но технологический потенциал и инвестиции позволяют постепенно снижать зависимость. Исторический контекст Подобные кризисы уже случались. В 2010 году Пекин также ограничил экспорт редкоземельных металлов в Японию после территориального конфликта. Это спровоцировало всплеск цен и заставило мировых производителей искать новые источники поставок. История повторяется — но в более масштабной форме и с куда большими экономическими последствиями. Интересный факт Редкоземельные элементы не такие уж редкие — их трудно добывать и очищать, что делает процесс дорогим.