Новые правила больничных помогут избежать обмана — что изменится

Граждане РФ получат возможность оформления больничного листа на период санаторно-курортного лечения, осуществления ухода за престарелыми родственниками или членами семьи, нуждающимися в постоянном внимании.
Также листок нетрудоспособности будет доступен лицам, находящимся на карантинных мероприятиях, проходящим процедуру удочерения/усыновления ребёнка или установку протезов в стационарных условиях. Беременные женщины также имеют право на получение больничного.
По мнению депутата Государственной Думы Алексея Куринного, данные изменения позволят более объективно оценивать состояние здоровья сотрудника. Парламентарий выразил надежду, что благодаря нововведениям снизится количество злоупотреблений при оформлении больничных листов.
К 2026 году максимальный размер выплаты по листкам нетрудоспособности увеличится в полтора раза, достигнув 200 тысяч рублей. На получение этой суммы смогут претендовать работники, имеющие трудовой стаж более восьми лет и заработную плату, превышающую 233 тысячи рублей, согласно progorodchelny.
