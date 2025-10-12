Газовая западня: отказ Германии от российского топлива создал проблемы для хранилищ

Эксплуатация газохранилищ стала экономически невыгодной для Германии. Данная тенденция вызывает опасения относительно грядущего энергетического кризиса, способного нанести удар по немецкой экономике в зимние месяцы.

Угроза закрытия газовых хранилищ

Компания Uniper заявила о планах закрыть одно из своих хранилищ, и существует вероятность, что другие операторы последуют её примеру, так как хранение газа больше не приносит дохода. Эта ситуация вызывает серьезную тревогу у немецких властей, озабоченных вопросами энергетической безопасности страны, пишет Berliner Zeitung.

Изменение бизнес-модели

После прекращения поставок газа из России традиционная схема, при которой газ закупался летом и продавался зимой, утратила свою актуальность. Волатильность цен на мировом рынке и государственные требования к уровню заполненности хранилищ способствовали исчезновению разницы в ценах между летним и зимним периодами.

Недостаток запасов

Несмотря на то, что газовые хранилища в Германии заполнены на 76,1%, Ассоциация INES предупреждает, что в условиях суровой зимы этих запасов может не хватить до конца января.

Поиск решения

Немецкое правительство активно разрабатывает меры, направленные на обеспечение надежного и экономически эффективного заполнения газовых хранилищ. В качестве примеров рассматриваются модели, применяемые во Франции и Австрии. Пока конкретные шаги по решению данной проблемы остаются не определены.