Газовая западня: отказ Германии от российского топлива создал проблемы для хранилищ

Экономика

Эксплуатация газохранилищ стала экономически невыгодной для Германии. Данная тенденция вызывает опасения относительно грядущего энергетического кризиса, способного нанести удар по немецкой экономике в зимние месяцы.

Флаг Германии
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Угроза закрытия газовых хранилищ

Компания Uniper заявила о планах закрыть одно из своих хранилищ, и существует вероятность, что другие операторы последуют её примеру, так как хранение газа больше не приносит дохода. Эта ситуация вызывает серьезную тревогу у немецких властей, озабоченных вопросами энергетической безопасности страны, пишет Berliner Zeitung.

Изменение бизнес-модели

После прекращения поставок газа из России традиционная схема, при которой газ закупался летом и продавался зимой, утратила свою актуальность. Волатильность цен на мировом рынке и государственные требования к уровню заполненности хранилищ способствовали исчезновению разницы в ценах между летним и зимним периодами.

Недостаток запасов

Несмотря на то, что газовые хранилища в Германии заполнены на 76,1%, Ассоциация INES предупреждает, что в условиях суровой зимы этих запасов может не хватить до конца января.

Поиск решения

Немецкое правительство активно разрабатывает меры, направленные на обеспечение надежного и экономически эффективного заполнения газовых хранилищ. В качестве примеров рассматриваются модели, применяемые во Франции и Австрии. Пока конкретные шаги по решению данной проблемы остаются не определены.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
