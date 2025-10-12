Выбор дизайна новой 500-рублёвой купюры сорван: что заставило ЦБ принять решение

Центральный Банк России прекратил онлайн-голосование за эскиз новой банкноты номиналом 500 рублей.
Об этом сообщается на официальном веб-сайте регулятора.
"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", — говорится в заявлении.
В Центробанке заявили о намерении организовать повторное голосование с тем же списком предложенных символов для размещения на купюре, но с применением мер, исключающих "нечестные методы влияния".
