Новый указ — новые цены? Что ждёт российский топливный рынок после решения Путина

Согласно указу президента Владимира Путина, который опубликован на официальном портале правовой информации, в России с 1 октября текущего года и до 1 мая 2026 года вводится временная приостановка на списание выплат по демпферному механизму.
В документе говорится, что вычисление значения Кдемп, предусмотренного пунктом 27 статьи 200 Налогового кодекса РФ, будет производиться в соответствии с действующим порядком, но без учета допустимых отклонений средних оптовых цен на бензин АИ-92 класса 5 и дизельное топливо класса 5 от значений Цабер и Ддтер за налоговый период.
Также указ отменяет акцизы на дизельное топливо, произведённое путём смешивания с авиационным керосином и другими компонентами не только на нефтеперерабатывающих заводах, пишет РГ.
Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.