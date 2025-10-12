Новый указ — новые цены? Что ждёт российский топливный рынок после решения Путина

Согласно указу президента Владимира Путина, который опубликован на официальном портале правовой информации, в России с 1 октября текущего года и до 1 мая 2026 года вводится временная приостановка на списание выплат по демпферному механизму.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин подписывает документы

В документе говорится, что вычисление значения Кдемп, предусмотренного пунктом 27 статьи 200 Налогового кодекса РФ, будет производиться в соответствии с действующим порядком, но без учета допустимых отклонений средних оптовых цен на бензин АИ-92 класса 5 и дизельное топливо класса 5 от значений Цабер и Ддтер за налоговый период.

Также указ отменяет акцизы на дизельное топливо, произведённое путём смешивания с авиационным керосином и другими компонентами не только на нефтеперерабатывающих заводах, пишет РГ.