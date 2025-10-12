Игровая революция начинается в столице: азиатские гиганты встают в очередь за местом в кластере

В Москве завершается подготовка к открытию крупного кластера видеоигр и анимации, который начнёт работу в 2025 году. Этот проект уже заинтересовал компании из Юго-Восточной Азии — свои намерения стать резидентами заявили две студии из Индонезии и издатель из Тайваня.
Интерес зарубежных партнёров к российскому центру геймдева стал результатом бизнес-миссии Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ) на одной из ключевых площадок региона — выставке Indonesia Game Developer eXchange (IGDX).
Создание Московского кластера видеоигр и анимации — это не просто очередной инфраструктурный проект. Он задуман как полноценная экосистема, где студии смогут объединять усилия, делиться опытом и запускать совместные международные проекты.
Зарубежные компании, которые планируют получить статус резидентов, должны зарегистрировать юридические лица в Москве. В обмен они получат доступ к полному циклу сервисов — от образовательных и акселерационных программ до поддержки на экспортных рынках.
"Привлечение международных резидентов в Московский кластер видеоигр — одна из наших стратегических задач", — заявила генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.
По её словам, для зарубежных участников резидентство станет возможностью выйти на рынок России и стран ЕАЭС, а для отечественных студий — шансом на международное сотрудничество без необходимости покидать столицу.
Две индонезийские студии, специализирующиеся на создании мобильных и компьютерных игр, намерены открыть представительства в Москве. Тайваньская компания сосредоточена на издательской деятельности — она выпускает проекты азиатских разработчиков и помогает им выходить на зарубежные рынки.
Для России это важный сигнал: рынок видеоигр становится двусторонним. Если раньше отечественные проекты стремились пробиться в Азию, то теперь азиатские студии рассматривают Москву как перспективную площадку для роста и локализации.
Помимо обсуждения резидентства, московская делегация заключила ряд соглашений с партнёрами из Индонезии. В ближайшее время российские компании начнут экспортировать интерактивный контент для крупного туристического холдинга PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Injourney). Проекты будут включать игровые экскурсии и цифровые маршруты по достопримечательностям страны.
Кроме того, идёт переговорный процесс с азиатским инвестиционным фондом объёмом более $300 млн. Стороны обсуждают взаимное продвижение контента: российские игры — в Индонезии, индонезийские — в России.
Активность Москвы на азиатском направлении не ограничивается Индонезией. На IGDX представители столичного кластера договорились о сотрудничестве с корейским паблишером Qgames, который рассматривает возможность публикации российских игр на платформе Stove.
Если переговоры завершатся успешно, официальное соглашение подпишут уже в ноябре на выставке G-Star в Корее. Также обсуждаются совместные проекты с корейским инкубатором Gameseed и несколькими университетами Индонезии. Планируется запуск онлайн-питчингов и акселерационных программ для молодых команд из обеих стран.
Стенд Московского кластера видеоигр стал одним из самых популярных на выставке. За три дня его посетили более трёх тысяч человек. Особое внимание гостей привлекли проекты, вдохновлённые славянской мифологией — "Bylina" и "Северный путь".
Московские разработчики провели свыше 80 деловых встреч, где обсуждали экспорт, кооперацию и обмен технологиями. По оценкам участников, именно личные контакты стали ключом к будущим партнёрствам.
IGDX считается крупнейшей игровой выставкой Юго-Восточной Азии, её ежегодно посещают более 10 тыс. человек.
Москва становится заметным игроком на международной арене креативных индустрий. Привлечение партнёров из Индонезии, Тайваня и Кореи укрепляет позиции России в глобальном игровом сообществе и открывает дорогу новым форматам сотрудничества, в которых объединяются культура, технологии и бизнес.
Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.