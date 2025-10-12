Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мальдивы больше не рай? Новые угрозы заставляют туристов быть бдительными
Гиза хранит молчание: что скрывают пещеры под пирамидами
Тормозная жидкость в фарах и зубная паста на стекле: советские автохитрости, работающие до сих пор
Обновление, которое не случилось: истинные причины, почему пилинг не даёт результата
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Вашингтон и Пекин на грани — один неверный шаг, и рухнет хрупкий торговый мир
Дачники спорят уже десять лет: нужны ли огурцам усы — правда окажется неожиданной
Она начала в 27 — и больше не остановилась: Чехова приучила жениха к той же привычке
Ремонт без ремонта: 5 лайфхаков от дизайнера для мгновенного преображения интерьера

Игровая революция начинается в столице: азиатские гиганты встают в очередь за местом в кластере

4:57
Экономика

В Москве завершается подготовка к открытию крупного кластера видеоигр и анимации, который начнёт работу в 2025 году. Этот проект уже заинтересовал компании из Юго-Восточной Азии — свои намерения стать резидентами заявили две студии из Индонезии и издатель из Тайваня.

Кластер
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Кластер

Интерес зарубежных партнёров к российскому центру геймдева стал результатом бизнес-миссии Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ) на одной из ключевых площадок региона — выставке Indonesia Game Developer eXchange (IGDX).

Москва — новая точка на карте мирового геймдева

Создание Московского кластера видеоигр и анимации — это не просто очередной инфраструктурный проект. Он задуман как полноценная экосистема, где студии смогут объединять усилия, делиться опытом и запускать совместные международные проекты.

Зарубежные компании, которые планируют получить статус резидентов, должны зарегистрировать юридические лица в Москве. В обмен они получат доступ к полному циклу сервисов — от образовательных и акселерационных программ до поддержки на экспортных рынках.

"Привлечение международных резидентов в Московский кластер видеоигр — одна из наших стратегических задач", — заявила генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

По её словам, для зарубежных участников резидентство станет возможностью выйти на рынок России и стран ЕАЭС, а для отечественных студий — шансом на международное сотрудничество без необходимости покидать столицу.

Кто готовится войти в кластер

Две индонезийские студии, специализирующиеся на создании мобильных и компьютерных игр, намерены открыть представительства в Москве. Тайваньская компания сосредоточена на издательской деятельности — она выпускает проекты азиатских разработчиков и помогает им выходить на зарубежные рынки.

Для России это важный сигнал: рынок видеоигр становится двусторонним. Если раньше отечественные проекты стремились пробиться в Азию, то теперь азиатские студии рассматривают Москву как перспективную площадку для роста и локализации.

Новые горизонты: игры, контент и инвестиции

Помимо обсуждения резидентства, московская делегация заключила ряд соглашений с партнёрами из Индонезии. В ближайшее время российские компании начнут экспортировать интерактивный контент для крупного туристического холдинга PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Injourney). Проекты будут включать игровые экскурсии и цифровые маршруты по достопримечательностям страны.

Кроме того, идёт переговорный процесс с азиатским инвестиционным фондом объёмом более $300 млн. Стороны обсуждают взаимное продвижение контента: российские игры — в Индонезии, индонезийские — в России.

Корейский вектор: игры, издатели и акселераторы

Активность Москвы на азиатском направлении не ограничивается Индонезией. На IGDX представители столичного кластера договорились о сотрудничестве с корейским паблишером Qgames, который рассматривает возможность публикации российских игр на платформе Stove.

Если переговоры завершатся успешно, официальное соглашение подпишут уже в ноябре на выставке G-Star в Корее. Также обсуждаются совместные проекты с корейским инкубатором Gameseed и несколькими университетами Индонезии. Планируется запуск онлайн-питчингов и акселерационных программ для молодых команд из обеих стран.

Московский стенд на IGDX: внимание публики и интерес к культуре

Стенд Московского кластера видеоигр стал одним из самых популярных на выставке. За три дня его посетили более трёх тысяч человек. Особое внимание гостей привлекли проекты, вдохновлённые славянской мифологией — "Bylina" и "Северный путь".

Московские разработчики провели свыше 80 деловых встреч, где обсуждали экспорт, кооперацию и обмен технологиями. По оценкам участников, именно личные контакты стали ключом к будущим партнёрствам.

Интересный факт

  1. IGDX считается крупнейшей игровой выставкой Юго-Восточной Азии, её ежегодно посещают более 10 тыс. человек.

Вывод

Москва становится заметным игроком на международной арене креативных индустрий. Привлечение партнёров из Индонезии, Тайваня и Кореи укрепляет позиции России в глобальном игровом сообществе и открывает дорогу новым форматам сотрудничества, в которых объединяются культура, технологии и бизнес.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Наука и техника
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Популярное
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель

Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.

Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Комета страха: что на самом деле летит к нам из другой звёздной системы
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Последние материалы
Собака виляет хвостом, а потом бросается: роковая ошибка, которую совершают все хозяева
Дофаминовая ловушка: как мозг привыкает к сладкому и почему эта награда — на самом деле наказание
Иммунитет под угрозой: как бездумный приём иммуномодуляторов сбивает защиту организма
Игровая революция начинается в столице: азиатские гиганты встают в очередь за местом в кластере
Стёкла будто чистые, но мутнеют снова: автомойки скрывают настоящую причину разводов
Когда эффект исчезает: ошибки, из-за которых даже идеальный уход не даёт результата
Сцена, снятая при жизни Кеосаяна, обрела новый смысл — Симоньян не смогла сдержать слёз
Острая, быстрая, настоящая: аджика из томатной пасты, которой позавидует даже Кавказ
Полезные микробы против зимы: как осенняя обработка почвы ускоряет весенний рост
Горы по карману: как увидеть Швейцарию без огромных трат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.