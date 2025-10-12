Игровая революция начинается в столице: азиатские гиганты встают в очередь за местом в кластере

В Москве завершается подготовка к открытию крупного кластера видеоигр и анимации, который начнёт работу в 2025 году. Этот проект уже заинтересовал компании из Юго-Восточной Азии — свои намерения стать резидентами заявили две студии из Индонезии и издатель из Тайваня.

Кластер

Интерес зарубежных партнёров к российскому центру геймдева стал результатом бизнес-миссии Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ) на одной из ключевых площадок региона — выставке Indonesia Game Developer eXchange (IGDX).

Москва — новая точка на карте мирового геймдева

Создание Московского кластера видеоигр и анимации — это не просто очередной инфраструктурный проект. Он задуман как полноценная экосистема, где студии смогут объединять усилия, делиться опытом и запускать совместные международные проекты.

Зарубежные компании, которые планируют получить статус резидентов, должны зарегистрировать юридические лица в Москве. В обмен они получат доступ к полному циклу сервисов — от образовательных и акселерационных программ до поддержки на экспортных рынках.

"Привлечение международных резидентов в Московский кластер видеоигр — одна из наших стратегических задач", — заявила генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

По её словам, для зарубежных участников резидентство станет возможностью выйти на рынок России и стран ЕАЭС, а для отечественных студий — шансом на международное сотрудничество без необходимости покидать столицу.

Кто готовится войти в кластер

Две индонезийские студии, специализирующиеся на создании мобильных и компьютерных игр, намерены открыть представительства в Москве. Тайваньская компания сосредоточена на издательской деятельности — она выпускает проекты азиатских разработчиков и помогает им выходить на зарубежные рынки.

Для России это важный сигнал: рынок видеоигр становится двусторонним. Если раньше отечественные проекты стремились пробиться в Азию, то теперь азиатские студии рассматривают Москву как перспективную площадку для роста и локализации.

Новые горизонты: игры, контент и инвестиции

Помимо обсуждения резидентства, московская делегация заключила ряд соглашений с партнёрами из Индонезии. В ближайшее время российские компании начнут экспортировать интерактивный контент для крупного туристического холдинга PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Injourney). Проекты будут включать игровые экскурсии и цифровые маршруты по достопримечательностям страны.

Кроме того, идёт переговорный процесс с азиатским инвестиционным фондом объёмом более $300 млн. Стороны обсуждают взаимное продвижение контента: российские игры — в Индонезии, индонезийские — в России.

Корейский вектор: игры, издатели и акселераторы

Активность Москвы на азиатском направлении не ограничивается Индонезией. На IGDX представители столичного кластера договорились о сотрудничестве с корейским паблишером Qgames, который рассматривает возможность публикации российских игр на платформе Stove.

Если переговоры завершатся успешно, официальное соглашение подпишут уже в ноябре на выставке G-Star в Корее. Также обсуждаются совместные проекты с корейским инкубатором Gameseed и несколькими университетами Индонезии. Планируется запуск онлайн-питчингов и акселерационных программ для молодых команд из обеих стран.

Московский стенд на IGDX: внимание публики и интерес к культуре

Стенд Московского кластера видеоигр стал одним из самых популярных на выставке. За три дня его посетили более трёх тысяч человек. Особое внимание гостей привлекли проекты, вдохновлённые славянской мифологией — "Bylina" и "Северный путь".

Московские разработчики провели свыше 80 деловых встреч, где обсуждали экспорт, кооперацию и обмен технологиями. По оценкам участников, именно личные контакты стали ключом к будущим партнёрствам.

Интересный факт

IGDX считается крупнейшей игровой выставкой Юго-Восточной Азии, её ежегодно посещают более 10 тыс. человек.

Вывод

Москва становится заметным игроком на международной арене креативных индустрий. Привлечение партнёров из Индонезии, Тайваня и Кореи укрепляет позиции России в глобальном игровом сообществе и открывает дорогу новым форматам сотрудничества, в которых объединяются культура, технологии и бизнес.