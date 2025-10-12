Битва за триллионы: глава Cerebras раскрыл, почему нельзя победить Nvidia, работая как все

Построение процветающей компании — это гораздо больше, чем просто временное занятие или стандартная рабочая неделя, особенно когда речь идёт об управлении новаторской с оценкой в 4 триллиона долларов. Эндрю Фельдман, возглавляющий Cerebras, поделился своими мыслями в подкасте "20VC" Гарри Стеббингса.

Соперничество с Nvidia

Cerebras стремится потеснить Nvidia на рынке чипов, и Фельдман убеждён, что для достижения этой цели необходима "абсолютная преданность делу". Его удивляет сама мысль о том, что можно достичь выдающихся результатов, уделяя работе всего 38 часов в неделю.

Целеустремленность

По словам главы Cerebras, для успешного соперничества с гигантом в деловом мире требуется непоколебимая целеустремленность. Он подчёркивает, что преданность делу не ограничивается временем, а должна быть непрерывной.

Успеть везде

В беседе с Business Insider он также затронул тему общепринятой практики работы на износ в Кремниевой долине, отметив, что не все руководители придерживаются этой философии, приведя в пример Уоррена Баффета. Фельдман задается вопросом, какую компанию предпочтет купить Баффет: ту, чьи создатели работают без передышки с полной самоотдачей, или ту, где основатели заканчивают рабочий день в 5-6 вечера.

Фельдман сравнил создание компании с самоотдачей выдающегося спортсмена.