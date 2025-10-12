Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобиль благодарит внимательного хозяина: как простые привычки продлевают жизнь машине
Праздник, который отменили: как новые правила убивают дух Таиланда
Мажешь кремом — а толку ноль: руки всё равно трескаются, пока не исправите одну ошибку
Битва за триллионы: глава Cerebras раскрыл, почему нельзя победить Nvidia, работая как все
Коврик, 15 минут и никакого зала: тело просыпается, суставы отдыхают, энергия возвращается
Белое стало серым, но выбросить жалко? Один странный рецепт решит проблему за вечер
Сладкая месть вишни: как заставить пернатых врагов отступить без единого выстрела
Собачий радар: как запах и взгляд в упор разрушают ваши шансы стать своим
Возвращая имена: как антропологи по черепу восстанавливают лица царей и воинов

Час в McDonald's ради ничего: корейская блогерша раскрыла тёмную сторону обслуживания в США

0:59
Экономика

Корейская блогерша, живущая в США более шести лет, поделилась опытом расовой дискриминации, с которым она столкнулась в ресторане McDonald's в Нью-Йорке. Её пост в соцсети стал вирусным, набрав более 11,12 миллиона просмотров.

McDonald's
Фото: Flickr by Mike Mozart, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
McDonald's

Инцидент в ресторане McDonald's

В видео под названием "Заказать McDonald’s в США — это как…" блогерша рассказала, как она долго ждала свой заказ, несмотря на то что в ресторане было немного клиентов. Она отметила, что за это время других посетителей обслуживали.

Ожидание и недовольство

После 40 минут ожидания она повысила голос, но персонал лишь вежливо ответил, что еда скоро будет готова. В течение часа она спрашивала пять раз о статусе своего заказа, но, к сожалению, так и не дождалась его и ушла. Девушка подала жалобу, однако ответа от компании не дождалась. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Наука и техника
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Последние материалы
Сладкая месть вишни: как заставить пернатых врагов отступить без единого выстрела
Собачий радар: как запах и взгляд в упор разрушают ваши шансы стать своим
Возвращая имена: как антропологи по черепу восстанавливают лица царей и воинов
Когда королевский этикет бессилен: как принцесса Диана нарушала главные правила дворца
Узнайте главный секрет своего мозга: когда интеллект достигает пика — вас ждет сюрприз
Так омлет ещё никто не готовил: без масла, без хлопот, с идеальной корочкой
Европе предсказывают миниледниковую эпоху: океанское течение теряет устойчивость
Час в McDonald's ради ничего: корейская блогерша раскрыла тёмную сторону обслуживания в США
Делите с умом — зацветёт быстрее: один приём, который пробуждает и удваивает пионы раньше срока
Конец кошачьим коллекциям: власти готовят новые правила для владельцев питомцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.