Час в McDonald's ради ничего: корейская блогерша раскрыла тёмную сторону обслуживания в США

Корейская блогерша, живущая в США более шести лет, поделилась опытом расовой дискриминации, с которым она столкнулась в ресторане McDonald's в Нью-Йорке. Её пост в соцсети стал вирусным, набрав более 11,12 миллиона просмотров.

Фото: Flickr by Mike Mozart, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ McDonald's

Инцидент в ресторане McDonald's

В видео под названием "Заказать McDonald’s в США — это как…" блогерша рассказала, как она долго ждала свой заказ, несмотря на то что в ресторане было немного клиентов. Она отметила, что за это время других посетителей обслуживали.

Ожидание и недовольство

После 40 минут ожидания она повысила голос, но персонал лишь вежливо ответил, что еда скоро будет готова. В течение часа она спрашивала пять раз о статусе своего заказа, но, к сожалению, так и не дождалась его и ушла. Девушка подала жалобу, однако ответа от компании не дождалась.