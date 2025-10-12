Немецкому производителю автозамков Kiekert грозит банкротство: инвестор из Китая борется за контроль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:39
Экономика

Китайский поставщик автозапчастей Lingyun подтвердил свои намерения сохранить контроль над обанкротившимся производителем автомобильных замков Kiekert.

выдвижная ручка авто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
выдвижная ручка авто

Управляющий по делам о банкротстве Иоахим Экснер сообщил, что операции компании стабилизировались и заказы продолжают выполняться. Сейчас рассматриваются варианты восстановления, включая привлечение нового инвестора или реализацию плана банкротства.

Сейчас у Kiekert около 300 сотрудников работают на производстве, более 200 — в разработке. Иностранных дочерних компаний банкротство не коснулось.

Замки Kiekert поставляются в автомобили по всему миру, что подтверждает их высокие стандарты и популярность среди крупнейших автопроизводителей. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
