Немецкому производителю автозамков Kiekert грозит банкротство: инвестор из Китая борется за контроль

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайский поставщик автозапчастей Lingyun подтвердил свои намерения сохранить контроль над обанкротившимся производителем автомобильных замков Kiekert.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) выдвижная ручка авто

Управляющий по делам о банкротстве Иоахим Экснер сообщил, что операции компании стабилизировались и заказы продолжают выполняться. Сейчас рассматриваются варианты восстановления, включая привлечение нового инвестора или реализацию плана банкротства.

Сейчас у Kiekert около 300 сотрудников работают на производстве, более 200 — в разработке. Иностранных дочерних компаний банкротство не коснулось.

Замки Kiekert поставляются в автомобили по всему миру, что подтверждает их высокие стандарты и популярность среди крупнейших автопроизводителей.