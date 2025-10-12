Немецкому производителю автозамков Kiekert грозит банкротство: инвестор из Китая борется за контроль

Китайский поставщик автозапчастей Lingyun подтвердил свои намерения сохранить контроль над обанкротившимся производителем автомобильных замков Kiekert.
Управляющий по делам о банкротстве Иоахим Экснер сообщил, что операции компании стабилизировались и заказы продолжают выполняться. Сейчас рассматриваются варианты восстановления, включая привлечение нового инвестора или реализацию плана банкротства.
Сейчас у Kiekert около 300 сотрудников работают на производстве, более 200 — в разработке. Иностранных дочерних компаний банкротство не коснулось.
Замки Kiekert поставляются в автомобили по всему миру, что подтверждает их высокие стандарты и популярность среди крупнейших автопроизводителей.
Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.