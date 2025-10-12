Впервые свыше 200 000 ₽: как узкий круг отраслей задаёт тон зарплатной статистике страны

Согласно свежим данным Росстата, в июле 2025 года сотрудники нескольких отраслей России получали среднемесячную зарплату более 200 тысяч рублей. Лидерами стали финансовый сектор, табачная промышленность и добыча нефти и газа. При этом реальный рост доходов оказался гораздо скромнее номинального, что показывает важность анализа не только "голых" цифр, но и их покупательной силы.
Росстат опубликовал статистику по заработным платам в ключевых отраслях. В тройке лидеров — финансы и страхование, производство табачных изделий и добыча полезных ископаемых.
Для сравнения, в сфере воздушного и космического транспорта средняя зарплата составила около 198 000 ₽, что чуть ниже 200-тысячной отметки, но всё ещё входит в число самых высоких в стране.
Среднемесячная начисленная зарплата по экономике России в целом в июле 2025 года составила 99 305 ₽, увеличившись на 16 % в годовом выражении. Реальные зарплаты, с учётом инфляции, выросли на 6,6 %. Эти данные подтверждены официальным отчётом Росстата и публикациями РИА Новости.
Несмотря на рост, большинство россиян не ощущают значительного улучшения уровня жизни. По данным Росстата, реальные доходы населения выросли всего на 4,5 % с начала 2025 года, а инфляция за тот же период составила около 5 %. Это означает, что покупательная способность большинства работников осталась практически на прежнем уровне.
Экономисты отмечают, что отрасли с зарплатами выше 200 тысяч — это узкие сегменты рынка, где сочетаются высокая квалификация, ограниченное число специалистов и повышенные коэффициенты за сложность или работу в отдалённых регионах.
"Основной рост виден в капиталоёмких секторах: добыча, финансы, транспорт. Эти отрасли быстрее восстанавливаются после экономических шоков", — пояснил РИА Новости эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Алексей Захаров.
|Отрасль
|Средняя зарплата, ₽
|Рост к июлю 2024, %
|Финансы и страхование
|221 891
|+11,5
|Табачное производство
|206 337
|+9,8
|Добыча нефти и газа
|200 261
|+10,2
|Воздушный и космический транспорт
|198 000
|+8,7
|Средняя по экономике
|99 305
|+16,0
Если номинальные зарплаты продолжат увеличиваться теми же темпами, к концу 2025 года средний показатель может превысить 105 000 ₽. Однако при инфляции выше 5 % реальный рост будет скромнее — около 3 %.
Экономисты считают, что в 2026 году рост начнёт смещаться из сырьевых и финансовых отраслей в IT, логистику и промышленную автоматизацию — именно там наблюдается кадровый дефицит.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение уровня жизни квалифицированных специалистов
|Рост неравенства между регионами
|Дополнительные налоговые поступления
|Усиление дефицита кадров в бюджетной сфере
|Приток специалистов в ключевые отрасли
|Давление на рынок труда и малый бизнес
Около 99 000 рублей по состоянию на июль 2025 года (Росстат).
ЯНАО, Чукотка, Москва и Сахалинская область. Здесь средние значения превышают 130-150 тыс. ₽.
Там средние показатели составляют 60-70 тыс. ₽, рост умеренный — около 8 % в год.
