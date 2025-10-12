Впервые свыше 200 000 ₽: как узкий круг отраслей задаёт тон зарплатной статистике страны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:56
Экономика

Согласно свежим данным Росстата, в июле 2025 года сотрудники нескольких отраслей России получали среднемесячную зарплату более 200 тысяч рублей. Лидерами стали финансовый сектор, табачная промышленность и добыча нефти и газа. При этом реальный рост доходов оказался гораздо скромнее номинального, что показывает важность анализа не только "голых" цифр, но и их покупательной силы.

Офис с видом на закат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Офис с видом на закат

Кто зарабатывает больше всех

Росстат опубликовал статистику по заработным платам в ключевых отраслях. В тройке лидеров — финансы и страхование, производство табачных изделий и добыча полезных ископаемых.

  • Финансы и страхование: 221 891 ₽ (рост на 11,5 % год к году).
  • Производство табачных изделий: 206 337 ₽.
  • Добыча нефти и природного газа: 200 261 ₽.

Для сравнения, в сфере воздушного и космического транспорта средняя зарплата составила около 198 000 ₽, что чуть ниже 200-тысячной отметки, но всё ещё входит в число самых высоких в стране.

Среднемесячная начисленная зарплата по экономике России в целом в июле 2025 года составила 99 305 ₽, увеличившись на 16 % в годовом выражении. Реальные зарплаты, с учётом инфляции, выросли на 6,6 %. Эти данные подтверждены официальным отчётом Росстата и публикациями РИА Новости.

Где средняя не значит достаточная

Несмотря на рост, большинство россиян не ощущают значительного улучшения уровня жизни. По данным Росстата, реальные доходы населения выросли всего на 4,5 % с начала 2025 года, а инфляция за тот же период составила около 5 %. Это означает, что покупательная способность большинства работников осталась практически на прежнем уровне.

Экономисты отмечают, что отрасли с зарплатами выше 200 тысяч — это узкие сегменты рынка, где сочетаются высокая квалификация, ограниченное число специалистов и повышенные коэффициенты за сложность или работу в отдалённых регионах.

"Основной рост виден в капиталоёмких секторах: добыча, финансы, транспорт. Эти отрасли быстрее восстанавливаются после экономических шоков", — пояснил РИА Новости эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Алексей Захаров.

Что влияет на рост зарплат

  • Дефицит специалистов: после 2022 года многие компании столкнулись с нехваткой кадров, особенно инженеров, IT-специалистов и аналитиков.
  • Сильные корпоративные бонусы: банковская и страховая сферы традиционно стимулируют сотрудников премиями и долевыми программами.
  • Рост прибыли у сырьевых компаний: на фоне устойчивых экспортных контрактов нефтегазовая отрасль сохраняет высокую платёжеспособность.
  • Государственные программы поддержки: доплаты на Севере и в стратегических отраслях также влияют на средние показатели.

Лидеры и динамика роста

Отрасль Средняя зарплата, ₽ Рост к июлю 2024, %
Финансы и страхование 221 891 +11,5
Табачное производство 206 337 +9,8
Добыча нефти и газа 200 261 +10,2
Воздушный и космический транспорт 198 000 +8,7
Средняя по экономике 99 305 +16,0

Что если зарплаты продолжат расти

Если номинальные зарплаты продолжат увеличиваться теми же темпами, к концу 2025 года средний показатель может превысить 105 000 ₽. Однако при инфляции выше 5 % реальный рост будет скромнее — около 3 %.

Экономисты считают, что в 2026 году рост начнёт смещаться из сырьевых и финансовых отраслей в IT, логистику и промышленную автоматизацию — именно там наблюдается кадровый дефицит.

Плюсы и минусы высоких зарплат

Плюсы Минусы
Повышение уровня жизни квалифицированных специалистов Рост неравенства между регионами
Дополнительные налоговые поступления Усиление дефицита кадров в бюджетной сфере
Приток специалистов в ключевые отрасли Давление на рынок труда и малый бизнес

FAQ

Какая зарплата считается средней в России

Около 99 000 рублей по состоянию на июль 2025 года (Росстат).

В каких регионах зарплаты самые высокие

ЯНАО, Чукотка, Москва и Сахалинская область. Здесь средние значения превышают 130-150 тыс. ₽.

Что происходит с зарплатами в образовании и здравоохранении

Там средние показатели составляют 60-70 тыс. ₽, рост умеренный — около 8 % в год.

Мифы и правда

  • Миф: средняя зарплата в 100 000 ₽ означает, что большинство россиян столько зарабатывает.
    Правда: медианная зарплата (которую получают 50 % работников) — около 65 000 ₽.
  • Миф: рост зарплат связан с бурным экономическим подъёмом.
    Правда: часть роста вызвана кадровым дефицитом и корректировкой премий после инфляции.
  • Миф: зарплаты в госсекторе растут быстрее, чем в частном.
    Правда: в частных компаниях темпы роста выше — за счёт бонусов и гибких систем мотивации.

Три интересных факта

  • Средняя номинальная зарплата в России впервые превысила 100 000 ₽ в июне 2025 года.
  • В 2025 году зарплаты в финансовом секторе выросли в среднем на 11 % — это один из лучших показателей за последние пять лет.
  • Разница между средней и медианной зарплатой в России — около 35 %, одна из самых высоких среди стран G20.

Исторический контекст

  • До 2010-х годов зарплаты свыше 100 тысяч рублей считались редкостью, даже в нефтегазе.
  • К 2020 году барьер в 150 тысяч преодолели только добывающие отрасли.
  • В 2025 году впервые более трёх секторов экономики перешагнули отметку 200 тысяч рублей.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
