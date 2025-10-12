Когда деньги становятся программой: банки готовятся к заработку на цифровых контрактах

Цифровая валюта, ещё недавно воспринимавшаяся как эксперимент, стремительно превращается в реальный инструмент финансового рынка. Банк России разрабатывает концепцию коммерческих смарт-контрактов, которая позволит банкам зарабатывать на операциях с цифровым рублем. Если всё пойдёт по плану, новая платформа заработает уже в первой половине 2026 года.
В интервью телеканалу РБК заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова рассказала, что регулятор совместно с банками создаёт платформу, где финансовые организации смогут размещать собственные смарт-контракты — аналог приложений в цифровом магазине сервисов.
"Мы разрабатываем концепцию коммерческих смарт-контрактов, планируем опубликовать в следующем году, в первой половине 2026-го года. Прорабатываем вместе с банками. То есть мы слышим их интересы и предложения", — сказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.
Суть проекта в том, что каждый банк сможет предложить клиентам собственные решения — от автоматизированных платежей до программируемых контрактов для бизнеса. Все эти продукты должны соответствовать стандартам безопасности, которые утвердит ЦБ. Это создаст для банков новую нишу прибыли: не только кредиты и комиссии, но и цифровые сервисы на базе смарт-контрактов.
Рынок традиционных банковских услуг постепенно выравнивается: конкуренция высокая, маржа по кредитам снижается, комиссии за переводы минимальны. Переход к цифровому рублю открывает возможность для нового направления — создания программируемых инструментов, способных автоматизировать расчёты, обеспечивать прозрачность сделок и снижать операционные издержки.
У крупнейших банков уже есть собственные идеи по смарт-контрактам, однако этап их тестирования пока не начался. Концепция будет сформирована и представлена регулятором в первой половине 2026 года.
|Механизм
|Традиционный банкинг
|Банкинг с цифровым рублем
|Источник дохода
|Кредиты, депозиты, комиссии
|Смарт-контракты, цифровые сервисы
|Участие клиентов
|Пассивное
|Активное, кастомные решения
|Скорость операций
|От нескольких часов до дней
|Мгновенная
|Контроль и безопасность
|Надзор ЦБ, внутренние регламенты
|Программируемые ограничения, прозрачность
Даже если внедрение цифрового рубля не приведёт к мгновенному росту спроса, участие в проекте позволит банкам накопить опыт и создать готовую IT-инфраструктуру. Этот задел пригодится для других решений — например, для умных контрактов в корпоративном секторе и сервисов "автоматического кредитования".
|Преимущества
|Ограничения
|Новые цифровые продукты и источники дохода
|Необходимость инвестиций в IT и обучение
|Ускоренные расчёты и снижение издержек
|Усиленный контроль ЦБ и требования к безопасности
|Прозрачность операций
|Вероятность роста регуляторной нагрузки
|Рост доверия со стороны клиентов
|Потенциальные риски киберугроз
С 1 сентября 2026 года крупнейшие компании и банки будут обязаны принимать цифровой рубль к оплате.
Организации с годовой выручкой более 120 млн рублей. С 2027 года — от 30 млн рублей, а к 2028 году — почти все коммерческие предприятия. Исключения возможны для микробизнеса с оборотом менее 5 млн рублей.
Более быстрые переводы, снижение комиссий и появление новых финансовых сервисов с автоматизацией платежей.
