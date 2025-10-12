Когда деньги становятся программой: банки готовятся к заработку на цифровых контрактах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Цифровая валюта, ещё недавно воспринимавшаяся как эксперимент, стремительно превращается в реальный инструмент финансового рынка. Банк России разрабатывает концепцию коммерческих смарт-контрактов, которая позволит банкам зарабатывать на операциях с цифровым рублем. Если всё пойдёт по плану, новая платформа заработает уже в первой половине 2026 года.

Курс рубля
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Курс рубля

Банки и цифровой рубль: новая модель прибыли

В интервью телеканалу РБК заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова рассказала, что регулятор совместно с банками создаёт платформу, где финансовые организации смогут размещать собственные смарт-контракты — аналог приложений в цифровом магазине сервисов.

"Мы разрабатываем концепцию коммерческих смарт-контрактов, планируем опубликовать в следующем году, в первой половине 2026-го года. Прорабатываем вместе с банками. То есть мы слышим их интересы и предложения", — сказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.

Суть проекта в том, что каждый банк сможет предложить клиентам собственные решения — от автоматизированных платежей до программируемых контрактов для бизнеса. Все эти продукты должны соответствовать стандартам безопасности, которые утвердит ЦБ. Это создаст для банков новую нишу прибыли: не только кредиты и комиссии, но и цифровые сервисы на базе смарт-контрактов.

Почему банкам это выгодно

Рынок традиционных банковских услуг постепенно выравнивается: конкуренция высокая, маржа по кредитам снижается, комиссии за переводы минимальны. Переход к цифровому рублю открывает возможность для нового направления — создания программируемых инструментов, способных автоматизировать расчёты, обеспечивать прозрачность сделок и снижать операционные издержки.

У крупнейших банков уже есть собственные идеи по смарт-контрактам, однако этап их тестирования пока не начался. Концепция будет сформирована и представлена регулятором в первой половине 2026 года.

Сравнение: традиционные и цифровые модели заработка

Механизм Традиционный банкинг Банкинг с цифровым рублем
Источник дохода Кредиты, депозиты, комиссии Смарт-контракты, цифровые сервисы
Участие клиентов Пассивное Активное, кастомные решения
Скорость операций От нескольких часов до дней Мгновенная
Контроль и безопасность Надзор ЦБ, внутренние регламенты Программируемые ограничения, прозрачность

А что если цифровой рубль не станет массовым

Даже если внедрение цифрового рубля не приведёт к мгновенному росту спроса, участие в проекте позволит банкам накопить опыт и создать готовую IT-инфраструктуру. Этот задел пригодится для других решений — например, для умных контрактов в корпоративном секторе и сервисов "автоматического кредитования".

Плюсы и минусы для банков

Преимущества Ограничения
Новые цифровые продукты и источники дохода Необходимость инвестиций в IT и обучение
Ускоренные расчёты и снижение издержек Усиленный контроль ЦБ и требования к безопасности
Прозрачность операций Вероятность роста регуляторной нагрузки
Рост доверия со стороны клиентов Потенциальные риски киберугроз

FAQ

Когда начнётся использование цифрового рубля

С 1 сентября 2026 года крупнейшие компании и банки будут обязаны принимать цифровой рубль к оплате.

Кто войдёт в число первых участников

Организации с годовой выручкой более 120 млн рублей. С 2027 года — от 30 млн рублей, а к 2028 году — почти все коммерческие предприятия. Исключения возможны для микробизнеса с оборотом менее 5 млн рублей.

Что получат клиенты

Более быстрые переводы, снижение комиссий и появление новых финансовых сервисов с автоматизацией платежей.

Мифы и правда

  • Миф: цифровой рубль заменит наличные.
    Правда: он станет третьей формой денег — наряду с наличными и безналичными средствами.
  • Миф: государство будет видеть все операции.
    Правда: ЦБ уточняет, что данные будут доступны только в рамках закона и по согласию пользователей.
  • Миф: банкам это невыгодно.
    Правда: напротив, появится возможность развивать собственные цифровые продукты и экосистемы.

Три интересных факта

  • Россия входит в число первых стран, запустивших полноценный пилот цифровой валюты.
  • В тестировании цифрового рубля участвуют около 15 банков, включая системно значимые организации.
  • Концепция смарт-контрактов для цифрового рубля будет опубликована в 2026 году — проект уже согласован с банками.

Исторический контекст

  • ЦБ впервые представил идею цифрового рубля в 2020 году.
  • В 2023 году начались первые пилотные расчёты между банками и клиентами.
  • В 2025 году утверждён график обязательного внедрения поэтапно с 2026 по 2028 годы.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
