Пекин расправит крылья: США пожалеют о запрете полётов над Россией для Китая

Экономика

Пекин, по мнению профессора Чжэна Аньгуана, директора института исследований международных отношений при Нанкинском университете, неизбежно примет ответные меры, если Вашингтон введёт запрет для китайских авиакомпаний на пролёт над территорией России при рейсах в или из США. Контрмеры могут быть реализованы как в авиационном секторе, так и в других областях.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ самолет в небе

Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над территорией России, когда они направляются в США или вылетают из них. Это предложение возникло на фоне недовольства американских авиакомпаний тем, что они не могут пролетать над Россией, в то время как китайские перевозчики продолжают использовать эту возможность, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.