Лосось отступает: почему красная икра стала доступнее

Экономика

В сентябре 2025 года стоимость красной икры в России впервые с конца прошлого года опустилась ниже 9,5 тысячи рублей — она составила 9,4 тысячи рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Икра лососевая на ложке

Это снижение произошло по сравнению с 9,5 тысячи рублей в августе. В последний раз средняя цена была ниже этой отметки в декабре прошлого года, когда она достигала 9,2 тысячи рублей.

Проблемы с выловом лосося

Лососевая путина в 2024 году оказалась худшей за 20 лет, был выловлен всего 235 тысяч тонн, что привело к резкому росту цен на красную икру в середине прошлого года.

Оптимистичные прогнозы

Однако в этом году ситуация выглядит более благополучно. По прогнозу Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, объем икры по итогам путины составит 21 тысячу тонн, что на 31% выше прошлогоднего уровня, пишет РИА Новости.