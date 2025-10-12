Худеют продукты, полнеют счета? В России наблюдается активный рост шринкфляции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В 2025 году в России наблюдается рост тренда шринкфляции, когда производители уменьшают количество или вес продукта в упаковке, сохраняя прежнюю цену.

Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в интервью ТАСС.

Рост сберегательной активности

Богданов объясняет, что рост шринкфляции обусловлен увеличением сберегательной активности на фоне высоких процентных ставок по вкладам. Это приводит к тому, что потребители меньше склонны к импульсивным покупкам и больше задумываются о своих расходах.

Изменение потребительских привычек

Станислав Богданов отметил, что всё больше покупателей выбирают упаковки меньшего размера, так они могут сразу съесть или использовать продукт, не беспокоясь о хранении остатков. Это изменение привычек является важным фактором, способствующим шринкфляции.

Оптимизация расходов производителями

Чтобы справиться с инфляционными издержками, производители уменьшают вес и размер упаковки, что даёт возможность потребителям продолжать приобретать привычные продукты по прежней цене, пусть и с меньшим содержанием.

