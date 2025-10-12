Тревожный звонок для строителей: цены на стройматериалы в России рванули вверх

Согласно информации, опубликованной Росстатом, в сентябре 2025 года цены на строительные материалы в Российской Федерации выросли на 9,95% относительно предыдущего месяца.
В сопоставлении с сентябрем 2024 года этот показатель демонстрирует увеличение на 3,59%, как отмечается в материалах ведомства. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Павел Кокарев, ведущий инженер-технолог завода "Поревит", в интервью агентству ТАСС поделился прогнозом о значительном скачке цен на рынке стройматериалов в России в 2026 году.
Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.