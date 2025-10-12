Финансовая подушка безопасности от работодателя: станет ли проще жить

Айрат Гибатдинов, член Совета Федерации, подготовил и направил в правительство на рассмотрение проект закона, предусматривающий повышение необлагаемой налогом и страховыми взносами материальной помощи, выплачиваемой работодателем, с 4 тысяч до 80 тысяч рублей.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пятитысячные купюры

Копия данного законодательного предложения доступна РИА Новости. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, имеющейся в распоряжении агентства, предлагается увеличить порог доходов, освобожденных от уплаты налогов и страховых взносов, с 4 тысяч до 80 тысяч рублей. В частности, это касается сумм материальной поддержки, оказываемой компаниями своим сотрудникам, а также бывшим работникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или достижении пенсионного возраста.

Сенатор подчеркнул, что данная сумма корректировалась только один раз, в 2005 году, когда минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлял 800 рублей. Таким образом, в то время необлагаемая выплата соответствовала пятикратному размеру МРОТ, как отмечается в сопроводительных материалах, согласно "Прайму"