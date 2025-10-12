Криптовалютные качели: как Трамп может обвалить Bitcoin или дать ему шанс взлететь до небес

Согласно мнению экономиста, основательницы консалтинговой фирмы "Деломант Групп" Таисии Вепренцевой, к финалу текущего года стоимость первой криптовалюты может достигнуть отметки в 120-130 тысяч долларов.

Она подчеркнула зависимость прогноза от геополитической обстановки.

Влияние политических факторов

Вероятное начало переговоров между Соединенными Штатами и Китаем, по мнению эксперта, способно послужить мощным сигналом для инвесторов, стимулируя их возвращение к более рискованным инструментам, в частности, к криптовалютам. Однако, сохранение жесткой риторики со стороны американского лидера Дональда Трампа и ответные действия Китая могут спровоцировать дальнейшую нестабильность на финансовых рынках.

Риски для криптовалютного рынка

Вепренцева предостерегает, что в подобном сценарии криптовалюты останутся под ощутимым давлением. Она не исключает возможности новой волны распродаж, особенно в случае снижения основных фондовых индексов США, согласно Lenta. ru.

Прецеденты падения курса

Ранее, после заявления Дональда Трампа об увеличении пошлин на товары из Китая, курс биткоина впервые с конца июня 2025 года опустился ниже 105 тысяч долларов. Информационное агентство Bloomberg сообщило, что криптовалютный рынок США зафиксировал однодневные убытки в размере 10 миллиардов долларов.