Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это упражнение возвращает телу баланс и силу — без тренажёров и боли
Полезное, но не без греха: пять фактов, которые заставят по-новому взглянуть на яблоко
3 главных открытия, которые начинались как провал, а привели к Нобелю
Вишня сбрасывает урожай, как капризная дива: садоводы выяснили, что её раздражает
Корона пала без рыка: звериное царство разрушил смех, который никто не воспринял всерьёз
Каждый градус на счету: 6 привычек, которые делают осень холодной и дорогой
Когда комфорт превращается в товар: почему WestJet убирает откидные кресл
Шампунь, который будит лучше кофе: аромат как сигнал мозгу о начале дня
Юмор для подъездов: Алексей Панин* оскорбился из-за сравнения его с женой Макрона

Цифровой рубль идёт к пенсионерам? Будут ли выплаты осуществляться в прежнем порядке

0:48
Экономика

Российские пенсионеры могут не беспокоиться о переводе пенсий в цифровые рубли — выплаты по-прежнему будут поступать как наличными деньгами, так и на карты.

Цифровой рубль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цифровой рубль

Это подтвердил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, в интервью ТАСС.

Дополнительные пояснения

Нилов успокоил пенсионеров, заверяя, что они не потеряются в мире цифровых валют и не станут жертвой непонятных финансовых новшеств. 

Экспериментальный процесс

Глава комитета уточнил, что на данный момент пожилые люди не столкнутся с резкими изменениями. Программы с цифровыми рублями находятся на стадии экспериментов, и никаких кардинальных новшеств в этой области ждать не стоит.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Наука и техника
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Наука и техника
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Домашние животные
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Популярное
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа

Тибетский мастиф — роскошный охранник и верный друг, но его сила, независимость и характер способны превратить жизнь владельца в испытание.

Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Последние материалы
Это упражнение возвращает телу баланс и силу — без тренажёров и боли
Цифровой рубль идёт к пенсионерам? Будут ли выплаты осуществляться в прежнем порядке
Полезное, но не без греха: пять фактов, которые заставят по-новому взглянуть на яблоко
3 главных открытия, которые начинались как провал, а привели к Нобелю
Вишня сбрасывает урожай, как капризная дива: садоводы выяснили, что её раздражает
Корона пала без рыка: звериное царство разрушил смех, который никто не воспринял всерьёз
Каждый градус на счету: 6 привычек, которые делают осень холодной и дорогой
Когда комфорт превращается в товар: почему WestJet убирает откидные кресл
Шампунь, который будит лучше кофе: аромат как сигнал мозгу о начале дня
Юмор для подъездов: Алексей Панин* оскорбился из-за сравнения его с женой Макрона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.