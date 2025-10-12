Цифровой рубль идёт к пенсионерам? Будут ли выплаты осуществляться в прежнем порядке

Российские пенсионеры могут не беспокоиться о переводе пенсий в цифровые рубли — выплаты по-прежнему будут поступать как наличными деньгами, так и на карты.

Это подтвердил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, в интервью ТАСС.

Дополнительные пояснения

Нилов успокоил пенсионеров, заверяя, что они не потеряются в мире цифровых валют и не станут жертвой непонятных финансовых новшеств.

Экспериментальный процесс

Глава комитета уточнил, что на данный момент пожилые люди не столкнутся с резкими изменениями. Программы с цифровыми рублями находятся на стадии экспериментов, и никаких кардинальных новшеств в этой области ждать не стоит.