Цифровой рубль идёт к пенсионерам? Будут ли выплаты осуществляться в прежнем порядке

Российские пенсионеры могут не беспокоиться о переводе пенсий в цифровые рубли — выплаты по-прежнему будут поступать как наличными деньгами, так и на карты.
Это подтвердил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, в интервью ТАСС.
Нилов успокоил пенсионеров, заверяя, что они не потеряются в мире цифровых валют и не станут жертвой непонятных финансовых новшеств.
Глава комитета уточнил, что на данный момент пожилые люди не столкнутся с резкими изменениями. Программы с цифровыми рублями находятся на стадии экспериментов, и никаких кардинальных новшеств в этой области ждать не стоит.
