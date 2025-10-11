Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:09
Экономика

Президент Немецкой ассоциации ремесел (ZDH) Йорг Диттрих обратился к федеральному кабинету министров с настоятельным призывом уделить приоритетное внимание нуждам малого и среднего предпринимательства и предоставить им необходимую помощь.

В интервью Rheinische Post Диттрих выразил озабоченность тем, что экономическую ситуацию, складывающуюся не в лучшую сторону, невозможно улучшить, оказывая адресную поддержку лишь отдельным отраслям.

Он акцентирует внимание на том, что малые и средние предприятия, не относящиеся к производственным, фактически лишены поддержки, что представляет собой тревожный знак. Глава ZDH настаивает на оперативном и ощутимом ответе правительства на ключевые для бизнеса вопросы, например, снятие ограничений на выпечку в воскресные дни для предприятий хлебопекарной промышленности.

Диттрих подчеркнул, что экономика Германии нуждается в немедленных и решительных действиях. В случае, если население не увидит позитивных изменений, это может спровоцировать политическую нестабильность.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
